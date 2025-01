Rip City Remix contra o South Bay Lakers

Com o devido respeito por Yves MissiO companheiro da noite deixou a G-League.

Bronny James pegou um corpo na vitória do South Bay Lakers sobre Rip City.

Há momentos em que Bronny lembra o pai dele.

Bronny terminou o jogo com 31 pontos, o máximo da equipe, com 10 de 22 chutes, enquanto Quincy Olivari acrescentou 22 para o Lakers, que venceu 122-110. Alex Reese liderou o Rip City Remix com 32.