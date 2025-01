Bronson Reed e o Diretor de Desenvolvimento de Personagens Rob Fee analisam a noite histórica

“Uma nova associação. Um novo estádio. Uma nova campeã mundial feminina da WWE.”

O início da “Era Netflix” da WWE, como Paul “Triple H” Levesque a chamou, teve uma amostra de tudo o que os fãs poderiam desejar: as lendas do wrestling profissional The Rock e John Cena, um cinturão de campeonato em jogo entre Liv Morgan e Rhea. Ripley, e um confronto entre os rivais Seth Rollins e CM Punk.

Tudo aconteceu diante de um público de 17 mil pessoas que incluía estrelas como Vanessa Hudgens e Macaulay Culkin. Entre os milhões (e milhões) que assistiram ao vivo de casa estavam o Diretor de Desenvolvimento de Personagem da WWE, Rob Fee, e um dos Superstars mais dominantes de 2024, Bronson Reed, que conversou com Tudum momentos após a conclusão do Raw em 6 de janeiro.

Reed, que perdeu o Raw devido a uma lesão sofrida no final de novembro, está animado para testemunhar o início desta nova era, mas desapontado por não estar no ringue.

“Eu posso sentar no meu sofá e assistir junto com todo mundo, o que é ótimo, mas teria sido ainda melhor estar lá e fazer o que quero. Fiquei muito animado quando anunciaram pela primeira vez que Raw iria para a Netflix. É um cenário global. Isso é o que mais me emociona. “Poderei fazer parte de algo que é visto em tantos países diferentes.”

Apesar de seu “grande FOMO”, Reed apreciou o que o episódio de estreia ofereceu, incluindo a estética renovada. “Pequenas mudanças são grandes coisas no mundo da WWE. Por exemplo, o fato de o ringue ser preto com anúncios foi uma grande mudança. “A WWE sempre teve a mesma tela”, diz ele, acrescentando algumas outras coisas que chamaram sua atenção. “O evento principal, Seth Rollins e CM Punk foi incrível. A multidão foi incrível. Essas são as coisas que mais me marcaram.”

Embora Fee diga que a equipe criativa e o talento da WWE trabalham duro e dão o melhor de si todas as semanas, ele reconhece que a mudança para a Netflix é monumental, tornando-a “uma das séries mais assistidas da história”. Ele também acredita que o episódio de estreia lançou as bases para cativar o público semana após semana. “Houve momentos enormes”, acrescenta.

“John Cena anuncia que estará no Royal Rumble. Logan Paul diz que agora é um Superstar da WWE em tempo integral. Roman Reigns está retomando todo o poder, onde isso o deixa? Há muitas coisas importantes acontecendo agora e no futuro. Realmente parece que será uma televisão com hora marcada para o mundo, o que é incrível. “Acho que é uma virada de jogo completa.”

Quanto aos novos fãs da WWE que ainda não conheceram Reed na tela, tenham certeza de que ele estará de volta e trazendo consigo um caos convincente.

“Eles me consideram um cara mau, mas acho que na minha realidade sou sempre o cara bom. Mas sou um desastre natural ambulante. Sou como um acidente de carro ambulante. Eu faço coisas que ninguém mais nessa escalação pode fazer e vou colocar meu corpo em uma dor que ninguém mais quer fazer. É isso que me faz destacar.”

Reed, que enfrentou Seth Rollins antes de se machucar, está de olho em possíveis adversários quando retornar.

“Posso vencer o CM Punk, dada a luta. Se eu acertá-lo com o Tsunami (o movimento final de Reed), seu corpo velho e frágil não durará. Então, CM Punk está no topo da lista, mas também tenho assuntos inacabados com Seth Rollins e o indiscutível Chefe Tribal, Roman Reigns. Sinto que sou o adversário perfeito para John Cena. Se você acompanhou a carreira dele, ele sempre lutou contra grandes monstros e tentou conquistá-los. “Eu sinto que sou o último monstro que ele precisa derrotar.”

Reed foi um dos Superstars emergentes do Raw em 2024. Embora uma lesão o tenha atrapalhado momentaneamente (ele permanecerá engessado e evitará ações de levantamento de peso por pelo menos mais três semanas antes de uma longa recuperação), Fee diz que o ritmo acelerado do WWE exige que todos se adaptem, especialmente quando uma estrela em ascensão fica subitamente indisponível.

“Na NFL, se o seu quarterback se machucar, o reserva entra e o time continua jogando. Na WWE, Bronson Reed estava nessa maré de sorte, então ele pulou do topo da jaula e quebrou a perna. Agora ele saiu e essa história foi substituída por uma história diferente. Às vezes acontecem coisas que forçam você a seguir em frente com uma nova ideia.”

Para os fãs que assistiram ao Raw pela primeira vez no dia 6 de janeiro, Fee garante que as emoções e a experiência só vão se intensificar nas próximas semanas.

“Nas próximas semanas, meses e anos, você verá histórias desde o início: como elas começam a ser construídas, como essas relações se desenvolvem, como as superestrelas interagem, e você se envolverá nessas histórias. A nuance é cativante (e) há muita atenção aos detalhes. Se você gostou desta noite, você terá uma surpresa, porque só vai ficar mais viciante a partir daqui.

