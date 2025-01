Brooklyn Moors e Jordan Chiles impressionam na abertura da temporada de ginástica da UCLA

A ginasta da UCLA, Brooklyn Moors, voa pelo ar durante sua rotina de exercícios de solo no American Gold Women’s Collegiate Gymnastics Classic em Oceanside, no sábado. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

A ginástica da UCLA historicamente apresenta atletas olímpicos. Pimentões da JordâniaQUEM voltou de Paris com uma medalha de ouroEle lidera uma equipe de 2025 após seu sucesso internacional. Mas não devemos esquecer Mouros do Brooklyn.

O atleta olímpico canadense, que competiu no Jogos de TóquioEle está escondido em segundo plano, esperando sua vez de ocupar o centro do palco depois de lutar contra lesões durante sua carreira em Westwood.

Pela primeira vez desde fevereiro de 2022, a pós-graduanda competiu em três provas no sábado (trave, solo e salto), demonstrando sua versatilidade para levar a ginástica da UCLA ao terceiro lugar de 195.250 no Clássico de ginástica feminina American Gold na Arena Frontwave. A Califórnia, que terminou em segundo lugar no torneio da NCAA de 2024, foi a primeira com 196,275 e o Oregon State ficou em segundo com 195,775.

Todos os três programas tiveram pontuação inferior aos totais de abertura da temporada do ano anterior, e UCLAA pontuação final da equipe foi a menor desde janeiro de 2022.

Moors, que fora das competições só realizava exercícios de solo para os Bruins há um ano, competiu na trave pela segunda vez em três anos. Ele acertou uma desmontagem completa para frente, para alegria de seus companheiros de equipe, ganhando uma pontuação de 9,825. Os Bruins registraram pontuação de 49.050 no evento.

Voltando à especialização, Moors realizou sua rotina de solo baseada em “Video Games” de Lana Del Rey, alcançando sua série acrobática com pontuação de 9.900, empatada em melhor lugar um dia antes de fechar com sua estreia na temporada no salto. UCLA pontuou apenas acima de 49 na trave e no solo.

A ginasta da UCLA, Jordan Chiles, realiza sua rotina de exercícios de solo no sábado. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

A ginasta da UCLA, Jordan Chiles, comemora após sua rotina de barras irregulares no sábado. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

A caloura Macy McGowan, em sua estreia, postou duas pontuações de 9,8+ na trave e no salto, mostrando um Yurchenko 1,5 no último, provavelmente se solidificando em vários eventos em competições futuras. Chiles foi a única ginasta da UCLA com dois 9.900, feito que o júnior conquistou nas barras e no salto.

A partida não começou bem para a UCLA. estudante de graduação Chae Campbell caiu no chão durante sua rotina de barras irregulares. Uma rotina depois, a veterana Emma Malabuyo também caiu, estendendo-se demais na primeira parada de mão e caindo da barra baixa. Tendo que contar uma das duas quedas de ginastas seniores, os Bruins começaram com uma pontuação de 48.200 – a pontuação mais baixa dos Bruins nas barras desde o treinador Janelle McDonald assumiu o programa em 2023.

A próxima competição da UCLA será em 11 de janeiro, no Sprouts Farmers Market Collegiate Quad, em Oklahoma City, contra Arkansas, Kentucky e Ohio State.

A ginasta da UCLA Macy McGowan se apresenta nas barras assimétricas no American Gold Women’s Collegiate Gymnastics Classic no sábado. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

