Browns GM – Deshaun Watson ha avuto una battuta d’arresto nella riabilitazione del tendine d’Achille

BEREA, Ohio – Il quarterback dei Cleveland Browns Deshaun Watson ha subito un fallimento nella riabilitazione a causa di uno strappo al tendine d’Achille che prolungherà il suo processo di recupero, ha annunciato lunedì il direttore generale Andrew Berry.

Berry ha detto che l’ostruzione è stata scoperta durante una visita medica di fine stagione e che Watson, che ha trascorso del tempo tra Cleveland e Miami per la sua riabilitazione, ha riportato qualche disagio. Berry ha aggiunto che è troppo presto per fornire una tempistica per il recupero del quarterback e che la squadra saprà nei prossimi giorni e settimane se sarà necessario un ulteriore intervento chirurgico.

Berry ha detto che la battuta d’arresto del 29enne Watson non influenzerà in modo significativo le prospettive della squadra nella posizione di quarterback in questa offseason. Si prevede che i Browns cercheranno la free agency per aggiornare una stanza del quarterback che ha lanciato il maggior numero di intercettazioni (23) nella NFL in questa stagione. E con la scelta n. 2 nel Draft NFL 2025, Cleveland è nella posizione di conquistare uno dei migliori quarterback della classe di quest’anno.

Consigli dell’editore 2 Correlati

“Quella stanza avrà un aspetto diverso l’anno prossimo”, ha detto Berry.

L’unico altro linebacker sotto contratto per tutta la stagione 2025 è la scelta del quinto round del 2023 Dorian Thompson-Robinson, che ha faticato in due partite in questa stagione. Jameis Winston, che ha iniziato sette partite prima di essere messo in panchina, è un free agent senza restrizioni. Bailey Zappe, che divenne il 40esimo quarterback a partire da titolare per i Browns da quando la franchigia tornò a Cleveland nel 1999, è un free agent limitato.

“Probabilmente è ovvio che per ottenere quel livello di coerenza, dobbiamo avere disponibilità e prestazioni costanti anche nella posizione di QB”, ha detto Berry. “Ed è qualcosa che ci è mancato nelle ultime due stagioni. Ed è qualcosa che dobbiamo essere in grado di sistemare e sistemare.”

Watson si è strappato il tendine d’Achille destro il 20 ottobre, segnando il secondo anno consecutivo in cui la sua stagione si è conclusa a causa di un infortunio. Ha saltato anche le ultime otto partite della stagione 2023 dopo aver subito un intervento chirurgico alla spalla da lancio. Da quando i Browns hanno scambiato tre scelte al primo turno e gli hanno dato 230 milioni di dollari completamente garantiti prima della stagione 2022, ha giocato solo 19 partite da titolare. I Browns erano 1-6 nelle partite iniziate da Watson nel 2024, e aveva il QBR complessivo più basso nella NFL prima del suo infortunio nella settimana 7.

I Browns devono ancora a Watson 46 milioni di dollari in ciascuna delle due stagioni successive e un tetto massimo di 72,9 milioni di dollari nel 2025 e nel 2026, attualmente il secondo più alto nella NFL. Alla fine di dicembre, Cleveland e Watson hanno concordato di ristrutturare il suo contratto e aggiungere due anni nulli, consentendo ai Browns di spingere il suo tetto salariale morto fino al 2030, hanno detto fonti della lega a Jeremy Fowler di ESPN.

I Browns hanno licenziato il coordinatore offensivo Ken Dorsey e l’allenatore della linea offensiva Andy Dickerson domenica dopo una stagione, ma l’allenatore Kevin Stefanski ha detto che non prevede altri importanti cambiamenti nello staff.

Nonostante sia andato 3-14, il peggior record della franchigia dallo 0-16 del 2017, Berry ha detto che non prevede una ricostruzione in questa offseason. Berry ha detto che si aspetta che il difensore Myles Garrett, che ha espresso riluttanza a ricostruire, resti e se ne vada come Brown.

“Non prevedo che questa sarà una offseason in cui passeremo da un sacco di giocatori principali”, ha detto Berry.