Browns Star Myles Garrett chiede un accordo dopo otto stagioni

Myles Garrett, un difensore della NFL dell’anno e della stella di Cleveland Browns, ha richiesto il commercio.

“Quando il bambino ha sognato la NFL, mi sono concentrato solo sull’obiettivo finale di vincere il Super Bowl – e questo obiettivo mi brucia più che mai oggi”, ha scritto Garrett. “Il mio amore per la comunità nord -est dell’Ohio e gli incredibili fan di Cleveland Browns hanno reso questa delle decisioni più difficili della mia vita. Questi otto anni mi hanno trasformato in un uomo che sono oggi.

“Anche se adoro questa città, voglio vincere e competere per le fasi più grandi che non mi permetto di essere soddisfatto. L’obiettivo non è mai stato quello di spostarsi da Cleveland a Canton, è sempre stato in competizione e in competizione e vincere il Super Bowl .

“Con questo in mente, ho chiesto a Cleveland Browns di commerciare.”

