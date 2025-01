Browns supostamente demitiu o OC Ken Dorsey e o técnico do OL, Andy Dickerson, após a temporada 3-14

Apenas quatro equipes disputaram os jogos da Semana 18, mas alguns treinadores já estão sendo dispensados. De acordo com Adam Schefter da ESPN, O Cleveland Browns demitiu o coordenador ofensivo Ken Dorsey e o técnico de linha ofensiva Andy Dickerson.

Os Browns jogaram contra o Baltimore Ravens no sábado, no final da temporada, perdendo por 35-10. Foi uma maneira adequada de encerrar a temporada 3-14, durante a qual eles iniciaram vários zagueiros ineficazes e não conseguiram marcar pontos em um ritmo quase alarmante.

Dorsey e Dickerson estavam na organização há apenas uma temporada. Dorsey foi contratado antes da temporada de 2024, após ser demitido pelo Buffalo Bills no meio da temporada de 2023, sua segunda com o Bills.

Os Browns supostamente demitiram Ken Dorsey, seu coordenador ofensivo, depois de apenas um ano no time, assim como o técnico de linha ofensiva Andy Dickerson. (Foto AP/Sue Ogrocki)

Para ilustrar a futilidade ofensiva dos Browns em 2024, não é preciso ir muito longe. Por exemplo, você pode apontar para os quatro zagueiros que começaram esta temporada: Deshaun Watson (que começou sete jogos antes de sofrer uma lesão no tendão de Aquiles), Jameis Winston (que começou todos os sete jogos depois que Watson caiu antes de sofrer uma lesão no ombro), Dorian Thompson -Robinson (que começou nas semanas 15 e 16) e Bailey Zappe (que começou no jogo de sábado).

Você também pode verificar as estatísticas da equipe de Cleveland para ver o que deu errado. Eles terminarão a temporada com o menor número de pontos marcados de qualquer equipe (258). Eles marcaram 10 pontos ou menos nos últimos quatro jogos da temporada. Eles marcaram mais de 30 pontos apenas uma vez, na derrota por 41-32 para o Denver Broncos na semana 13. Eles marcaram mais de 20 pontos apenas três vezes. Eles terminarão a temporada tendo permitido o segundo maior número de sacks na NFL, com 66.

O técnico Kevin Stefanski é Ele deverá retornar em 2025, assim como o gerente geral Andrew Berry. Watson, que assinou um contrato totalmente garantido de cinco anos no valor de US$ 230 milhões com os Browns em 2022, competirá pelo cargo de zagueiro titular em 2025.