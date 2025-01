Bruno Fernandes garantiu uma vitória dramática do Manchester United sobre o Rangers

O Manchester United completou a passagem direta para a Liga Europa nos oitavos-de-final graças à vitória de Bruno Fernandes, que bateu o Rangers por 2-1, na quinta-feira. Os Red Devils pareciam ter mais decepções em Old Trafford, quando Cyriel Dessers empatou aos 88 minutos, após lesão do Rangers. No entanto, Fernandes poupou o rubor do United e talvez uma rodada de play-off ao marcar nos acréscimos. “Foi uma vitória que realmente precisávamos naquele momento”, disse o subestimado técnico do United, Ruben Amorim. Faltando uma partida para o fim da fase do campeonato, o United subirá para a quarta posição na tabela.

Os oito primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas de final, que agora podem ultrapassar o Rangers, que caiu para a 13ª colocação.

No entanto, os gigantes de Glasgow lutaram bravamente nessas circunstâncias, com o técnico Philippe Clement tendo que recorrer a dois adolescentes do banco no segundo tempo, à medida que seus problemas com lesões aumentavam.

“Vi como todos no vestiário ficaram chateados por termos perdido depois de um jogo como aquele”, disse Clement.

“Também estou muito orgulhoso do que a equipe fez hoje, seguindo o plano com jogadores muito jovens em campo.”

Depois de uma dura derrota por 3 a 1 para o Brighton no fim de semana, Amorim descreveu os resultados atuais do United como os piores da história do clube.

Foi a quarta derrota em cinco jogos em casa e o nervosismo do Manchester United diante de uma torcida expectante ficou claramente visível nos primeiros momentos da partida, antes de o time começar a assumir o controle.

Alejandro Garnacho foi associado a uma saída nas últimas semanas da janela de transferências, enquanto o United busca aliviar seus problemas em torno do lucro e do cumprimento da sustentabilidade.

O argentino desperta o interesse do Napoli e do Chelsea e deveria ter marcado pelo menos um gol se esta fosse sua última partida pelo clube.

O chute cruzado de Garnacho foi desviado por Nico Raskin antes do United balançar a rede após cobrança de escanteio.

O chute forte de Matthijs de Ligt foi descartado de forma polêmica devido a uma falta de Robin Propper, sem a intervenção do VAR.

Já sem John Souttar, Neraysho Kasanwirjo, Ianis Haga, Danilo e Oscar Cortes, o Rangers teve de lidar com mais três lesões, já que Leon Balogun e Connor Barron estiveram ausentes na segunda parte e Vaclav Cerny saiu mancando após a hora de jogo.

Clement teve que desafiar dois jovens de 18 anos que não tinham experiência no time principal, Bailey Rice e Findlay Curtis.

Porém, no final, só foram derrotados por um grande erro de um de seus jogadores mais experientes.

Jack Butland não jogou pelo United durante sua passagem pelos Red Devils em 2023.

O ex-goleiro da Inglaterra teve uma recuperação de pesadelo ao acertar um escanteio de Amad Diallo na própria rede, abrindo o placar.

O United não conseguiu garantir a vantagem quando Garnacho converteu uma grande chance perto da trave.

Eles poderiam ter sido punidos quando Dessers acertou o alvo depois que Harry Maguire foi pego por um passe longo.

Não pela primeira vez nesta temporada, Fernandes veio em socorro do United, com destaque em uma partida ruim, ao bloquear um cruzamento de Lisandro Martinez através das pernas de Butland.

O Rangers ainda deve chegar pelo menos à fase de play-off e ter uma chance remota de chegar aos oito primeiros se vencer o Union Saint-Gilloise em Ibrox na próxima semana.

O United viaja para o time romeno do FCSB com um ponto que provavelmente lhe garantirá uma vaga nas oitavas de final.

