Kuldeep Yadav fez uma troca engraçada com um fã do Royal Challengers Bengaluru (RCB), que tentou trollar um spinner indiano. Recentemente, Kuldeep, que é um defensor quente do FC Barcelona, ​​apareceu no podcastie do Talk Football HD para discutir sua paixão pelo esporte. No entanto, durante uma transmissão ao vivo, o Fan RCB tentou trollar Kuldeep, o que surpreendeu o fã com uma resposta selvagem. “Kuldeep Bhai RCB Me Aa Jao, o goleiro Ek Ki Ki Jarurat Hai (Kuldeep Bro, por favor, junte -se ao RCB; precisamos de um goleiro)”, escreveu ele na seção Super Chat.

Respondendo ao comentário do fã, Kuldeep teve uma resposta selvagem, deixando o apresentador do podcast em divisões.

“Goleiro Tumhe Ki Nahi, troféu Ki Jarurat Hai Mere Bhai. Goleiro Kya Karoge? (Você não precisa de um goleiro. Você precisa de um troféu. O que você fará com o goleiro)? ” Kuldeep respondeu.

Enquanto isso, Kuldeep foi detido pelas capitais de Delhi (DC) antes do leilão do IPL 2025.

Após a perda do troféu de border-gavascar recentemente perturbado, Kuldeep foi demitido pela equipe indiana ao próximo Trophy Masters.

O torneio durará de 19 de fevereiro a 9 de março. Ele sediará no Paquistão e Zea, e a Índia disputou partidas nos Emirados Árabes Unidos sob o modelo híbrido. No torneio de oito pessoas, haverá 15 partidas de 50 e será disputado no Paquistão e Dubai.

Antes do campeonato, Kuldeep aparecerá em três partidas da ODI e da Inglaterra, a partir de 6 de fevereiro.

India team for ICC Champions Trophy 2025: Rohit Sharma (C), Shubman Gill (VC), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (WK), Hardik Pandya, Axar Patel, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep, Jasprit Hammed Shami, Shami, Arshdeep Singh, Yashasvi Jaiswal, Rishabh Pant, Ravindra Jada.

(Com entradas de ania)