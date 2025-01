Brutte battute di basket universitario 2025: successi eccessivi mentre gli arbitri aggiungono tempo al North Texas-ECU

La peggiore brutta sconfitta mai avvenuta martedì sera durante la partita di basket maschile del Texas settentrionale-Carolina orientale?

Deve essere in funzione.

Il numero totale di punti over/under è stato fissato a 128,5, e quando il tempo è finito, il punteggio finale è stato di 69,57 ECU del Nord Texas.

Gli scommettitori con l’Under probabilmente erano felici mentre si preparavano a ritirare i soldi, dato che l’Under del gioco era appena 126.

Beh, non così in fretta.

Gli arbitri hanno aggiunto mezzo secondo indietro dopo un turnover nel finale di North Texas che ha restituito la palla a ECU.

E con meno di un secondo rimasto, puoi indovinare cosa è successo?

La guardia dei pirati RJ Felton ha tirato un tiro da metà campo, ha schiacciato e ha segnato vero Risultato finale 69-60.

Il punteggio complessivo di entrambe le squadre? 129.

Sugli scommettitori, rallegratevi.

Dal punto di vista delle scommesse, non è finita finché non è davvero finita. Oppure, se la bad beat si è diffusa in tutto il mondo, non è finita finché la squadra non è sull’autobus e fuori dal parcheggio.

Spero che tu l’abbia avuto.

