Bryce Young cattura l’attenzione di Stephen Curry con un tocco no-look

CHARLOTTE, NC – La mossa sarebbe stata prevista dall’ex linebacker dei Carolina Panthers Cam Newton, noto per la sua stravaganza dentro e fuori dal campo. Forse Baker Mayfield. O Brett Favre nel suo periodo migliore.

Non Bryce Young.

Consigli dell’editore

1 Correlato

Il 23enne arrabbiato fa di tutto per non attirare l’attenzione su di sé. Potrebbe non essere il primo quarterback della NFL da cui ti aspetteresti di fare una mossa appariscente, dato che Carolina lo ha reso la prima scelta nel Draft 2023.

Ma Young era lì durante il finale di stagione di domenica, dando le spalle alla partita al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e segnalando un touchdown nel terzo quarto con le mani in aria prima che il suo passaggio quarto e 1 da 12 yard raggiungesse lo stretto Tommy . Tremando in mezzo alla end zone.

È stata soprannominata la mossa “Steph Curry” perché somigliava al modo in cui la stella dei Golden State Warriors – che è anche nativa della Carolina del Nord e grande fan dei Panthers – gira e corre lungo il campo. dopo aver iniziato la tripla prima di raggiungere il fondo della rete.

Domenica Curry ha anche confermato la sua accettazione sulla sua storia su Instagram, pubblicando una foto di Young con le spalle al gioco con il suo messaggio personale: “Confermato”.

Curry non è stata l’unica stella ad amare la mossa di Young dopo la vittoria di Carolina per 44-38 ai supplementari sugli Atlanta Falcons. Newton ha pubblicato il video con il messaggio: “that’s NASTY wrk @_bryce_young. thats.Boogie.approved!!”

Si sono uniti anche il linebacker degli Houston Texans CJ Stroud, la seconda scelta assoluta del draft 2023, e altri.

Young ha detto di sentire “amore” dai social media, dai compagni di squadra e dagli allenatori. Quando gli è stato chiesto da dove provenisse il trasloco, ha sorriso timidamente e ha detto: “Non lo so”. Solo una reazione. Non ci avevo mai pensato né pianificato nulla del genere. Mi è venuto in mente, sii felice.”

La mossa potrebbe essere sembrata insolita alla maggior parte delle persone che guardavano Young da lontano, ma non ai compagni di squadra che guardavano sempre dalla sua parte.

“Ha fuoco. Ha stile”, ha detto lunedì l’allenatore Dave Canales mentre la squadra finiva la stagione 5-12. “Ha molto nel suo gioco e lo sta gestendo nel modo giusto. Lo lascia accadere con umiltà e duro lavoro.”

La guardia Robert Hunt ha detto che una mossa del genere è sicuramente nel DNA di Young.

“Era Steph Curry-ish, e gli piace Steph Curry”, ha detto. “Lo rispetto.

Tremble non è stato affatto sorpreso dalla mossa, ma non si è reso conto di quanto “fosse davvero bello” finché non ha visto il video più tardi.

“Mi piace vederlo essere se stesso, giocare e divertirsi”, ha detto. Adesso lo vede tutto il mondo.”

Il mondo ha visto Young rialzarsi da un potenziale fallimento dopo essere stato messo in panchina dopo un inizio 0-2 nella sua seconda stagione, diventando un giocatore che Canales definisce “assolutamente” il quarterback della franchigia del futuro.

Young ha giocato così bene nella seconda metà della stagione che c’è ottimismo sul fatto che la squadra possa invertire una serie di sette stagioni consecutive perdenti.

Il wide receiver Adam Thielen, 34 anni, ha detto che la celebrazione è stata solo un ottimo esempio della crescita di fiducia di Young come giocatore e leader.

“Non credo che si possa chiedere a qualcuno in questo spogliatoio e direbbero che è stata una sorpresa per loro”, ha detto Thielen, che non ha escluso che questa sarà la sua ultima stagione nonostante fosse sotto contratto fino al 2025. chi era . È un ragazzo sicuro di essere se stesso. E quando sente di essersi guadagnato il diritto di essere se stesso, le cose accadono.”