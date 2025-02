Bryce Young sarà onesto sulla sua panchina la scorsa stagione

Molti fan della NFL hanno licenziato il quarterback di Carolina Panthers Bryce Young, dopo che una travagliata stagione da rookie ha superato un inizio impercettibile alla sua seconda stagione, il che alla fine ha portato il capo allenatore del principiante Dave Canales che lo panchina a favore di Andy Dalton dopo un inizio 0-2.

Dopo aver ottenuto il suo lavoro, tuttavia, Young ha subito una più grande inversione e si è restituito come una stella potenzialmente giovane in questa lega.

Di recente ha aperto la sua panchina e come lo ha colpito.

Young è a New Orleans per la settimana del Super Bowl e si è fermato alla struttura venerdì mattina.

“Sono stato in grado di sperimentare qualcosa di nuovo quasi me stesso. Questa era davvero la prima volta che non sapevo come dovessero andare le cose. Sono super grato che Dio mi abbia messo in quella posizione per sperimentarlo, e sicuramente voglio che io cresca come uomo con fede, sia cresciuto come un uomo solo in generale “, ha detto Young della sua panchina.