Buccaneers impedem vários participantes entrevistando o Jaguars após a partida de Liam Coen, por relatório

O jogo de Liam Coen, do Tampa Bay Buccaneers, ficou bagunçado, e parece que seu ex -time não está procurando dar -lhe uma vantagem, já que ele agora equivale ao técnico do Jacksonville Jaguars. Tampa Bay bloqueou vários pedidos de entrevistas de Jacksonville que giram em torno de alguns de seus assistentes, de acordo com ESPN.

Especificamente, os Burs bloquearam os pedidos do técnico de linha ofensiva Kevin Carberry e do técnico assistente de linha ofensiva Brian Picucci para os papéis na equipe de Coen. Além de sua parada compartilhada com os Buccaneers, Picucci trabalhou com Coen na Universidade de Kentucky, enquanto Carberry também treinou com Coen com o Los Angeles Rams.

Embora eles possam ter um link além da única temporada de Coen com os Buccaneers, parece que o novo treinador -chefe terá que procurar em outro lugar que não seja seu ex -time para concluir sua equipe.

Isso pode ser visto como as bolsas que não querem ajudar a Coen em sua transição como um NFL O treinador -chefe, principalmente após sua divisão tumultuada com a organização nas últimas semanas. Depois que o ex -coordenador ofensivo iniciou inicialmente a operação do trabalho do treinador -chefe dos Jaguares, ele aceitou uma extensão com Tampa Bay que o tornaria um dos coordenadores mais bem pagos do The the NFL.

Em um investimento impressionante, No entanto, Coen decidiu visitar a abertura dos Jaguares após a equipe que se separa do gerente geral Trent Baalke. Enquanto Coen olhou para trás com Jacksonville, segundo relatos, Ghost to the Buccaneers, que tentaram alcançá -lo durante esse período, mas essas ligações não foram respondidas.

Isso parece ter deixado um gosto amargo na boca dos Buccaneers, tornando -os menos ansiosos para permitir o potencial de caçar o treinador de Todd Bowles.