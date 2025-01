Buccaneers OC Liam Coen ainda é candidato ao cargo de Jaguars HC, apesar de concordar com uma extensão com Tampa.

Na quarta-feira, o coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers, Liam Coen, supostamente concordou com uma grande extensão com os Bucs, incluindo um aumento que o tornaria um dos coordenadores mais bem pagos da liga. Coen era um forte candidato na busca pelo treinador principal do Jacksonville Jaguars, mas teria desistido da corrida para permanecer em Tampa Bay.

Um dia depois, Coen aparentemente mudou de ideia.

O coordenador de 39 anos se encontrará pessoalmente com os Jaguares para uma segunda entrevista, segundo diversos relatos. Embora Coen e os Buccaneers tenham concordado com a prorrogação, o acordo não foi assinado e Coen está agora em Jacksonville discutindo o futuro como o novo técnico do time.

Bucs OC Liam Coen entrevista Jaguars pela segunda vez para trabalho no HC, de acordo com @Schultz_Report Coen já havia decidido permanecer em Tampa, mas reconsiderará depois que os Jaguars se separaram do gerente geral Trent Baalke. pic.twitter.com/4RN3HCOcNW – Yahoo Sports (@YahooSports) 23 de janeiro de 2025

Para complicar ainda mais as coisas, Coen poderia estar bloqueando totalmente Tampa Bay. Os Bucs não tiveram contato com Coen ou seu representante na quinta-feira, apesar das múltiplas tentativas de contatá-lo, de acordo com vários relatos.

Relatos conflitantes sobre se Coen informou Tampa Bay sobre sua viagem a Jacksonville complicam ainda mais as coisas. Os bucaneiros supostamente dizem que Coen não lhes contou sobre seus planos, enquanto Coen supostamente diz que informou ao técnico do Bucs, Todd Bowles, sua intenção de ser entrevistado para o cargo.

Coen se juntou à organização Buccaneers na temporada passada e instantaneamente ganhou reconhecimento por seu trabalho com o quarterback do Tampa Bay, Baker Mayfield. Ele mudou a produção ofensiva dos Bucs em uma temporada, tornando o time o terceiro colocado no ataque geral da liga durante a temporada regular. Tampa Bay avançou para os playoffs, mas perdeu para o Washington Commanders em uma emocionante disputa de wild card.

Os Jaguars tiveram uma entressafra difícil até agora, demitindo o técnico Doug Pederson no início deste mês, após terminar a temporada com um recorde de 4-13. Na quarta-feira, o proprietário do Jaguars, Shad Khan, demitiu o gerente geral Trent Baalke, apesar de ter optado originalmente por manter Baalke, que teve um recorde de 25-43 em quatro temporadas como gerente geral. O fato de o interesse renovado de Coen no cargo em Jacksonville ocorrer após a demissão de Baalke pode não ser uma coincidência.

Com Coen de volta à disputa, ele se torna o segundo candidato dos Jaguars com uma segunda entrevista: o ex-técnico do New York Jets, Robert Saleh, tem uma segunda entrevista com o time marcada para sexta-feira, de acordo com vários relatos.