Buccaneers promove Josh Grizzard para coordenador ofensivo depois de perder Liam Coen contra o Jaguars, por relatório

Pela terceira vez em tantos anos, os Buccaneers de Tampa Bay foram forçados a encontrar um novo coordenador ofensivo. Desta vez, no entanto, de acordo com os relatos de que eles estão promovendo por dentro.

Buccaneers está promovendo o ex -coordenador de jogos de passes, Josh Grizzard, o coordenador ofensivo, De acordo com a mídia da NFL. Grizzard substitui Liam Coen, que aceitou o trabalho do treinador do chefe da Jacksonville Jaguars na semana passada. O Grizzard de 34 anos acaba de concluir sua primeira temporada com os Buccaneers e, de acordo com os relatos, ele é muito apreciado no prédio.

2025 NFL Free Agency: Os melhores jogadores disponíveis em cada posição, incluindo Sam Darnold, Tee Higgins Garrett Podell

Grizzard se formou em Yale em 2012 e começou sua carreira como treinador de New Haven como assistente de estudante. Então ele se juntou ao Duke Blue Devils como assistente de pós -graduação e, após quatro temporadas, ele desembarcou com o Miami Dolphins como treinador ofensivo de controle de qualidade. O Grizzard também treinou receptores abertos em Miami antes de serem contratados por Tampa Bay.

Os 10-7 Buccaneers venceram o NFC South em 2024 pela quarta temporada consecutiva. A ofensiva ocupou o número 3 no total de jardas (399,5 jardas por jogo) e o número 4 em pontos por jogo (29,5), enquanto o marechal de campo Baker Mayfield se tornou o terceiro zagueiro a ser lançado por 4.500 jardas e 40 touchdowns enquanto completava 70% de seu passes. Ele colocou seus números de carreira em todas as áreas com 4.500 jardas aéreas e 41 touchdowns, mas empatou o máximo da liga com 16 interceptações.