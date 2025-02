Bucs Star afferma di avere interesse a giocare nella futura squadra olimpica

I bucanieri di Tampa Bay non potevano chiudere la stagione della NFL con una nota alta.

Hanno vinto NFC South, ma non sono riusciti a difendere il loro corso di erba nei playoff contro i comandanti di Washington.

Tuttavia, Mike Evans ha avuto una stagione molto produttiva.

Il veterano ampio destinatario ha nuovamente completato la campagna con oltre 1.000 yard di ricezione e lega il leggendario Jerry Rice nelle stagioni più consecutive che lo hanno fatto nella storia della NFL (11).

Tuttavia, Evans sa che non sta diventando più giovane, motivo per cui stava parlando del suo futuro nei Giochi del Pro Bowl 2025.

“Mike Evans dice che la partita del Pro Bowl (Flag Football) sarà una buona pratica per lui, perché se è in pensione nel 2028, vorrebbe praticare lo sport per la squadra olimpica americana”, ha detto Evans via Rick Stroud di Tampa Bay Volte.

Mike Evans afferma che il gioco del Pro Bowl sarà una buona pratica per lui, perché se è in pensione nel 2028, vorrebbe praticare lo sport per la squadra olimpica americana. pic.twitter.com/NCK8EDRAVB – Rick Stroud (@nflstroud) 1 febbraio 2025

Evans non ha mostrato alcun segno di rallentamento e firmare un nuovo contratto prima di questa stagione, quindi non c’è motivo di credere che non continuerà ad avere successo nel 2028.

Poi di nuovo, anche se è così, solleva un altro dibattito.

Da un lato, nessuno può negare che la NFL non abbia altro che il meglio nel mondo del calcio.

D’altra parte, esiste già una squadra di calcio della bandiera americana e questi giocatori hanno guadagnato il diritto di rappresentare il paese alle Olimpiadi del Los Angeles 2028.

Solo perché i giocatori della NFL sono più bravi a affrontare il calcio non significa necessariamente che saranno migliori nel calcio di bandiera.

In ogni caso, il Comitato Olimpico dovrà attraversare il ponte quando arriva lì.

