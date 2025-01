Buffalo Bulls vs. Central Michigan Chippewas: Como ver o basquete da NCAA Online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Relatório de tempo parcial

O centro de Michigan superou um déficit precoce para assumir a liderança nisso. Eles saltaram em uma rápida vantagem de 34-30 contra o Buffalo.

O Michigan Center entrou no confronto com alguma motivação adicional após a derrota que foi tratada na última vez que essas duas equipes enfrentaram. Veremos se eles são capazes de girar o script ou se será mais do mesmo.

Quem está tocando

Central Michigan Chippewas @ Buffalo Bulls

Registros atuais: Central Michigan 9-10, Buffalo 6-13

Como olhar

O que saber

O centro de Michigan é 1-9 contra Buffalo desde março de 2018, mas terá a oportunidade de fechar um pouco a lacuna na terça-feira. Ambos enfrentarão uma batalha no ambiente americano às 19:00 ET na areia de ex -alunos. Apesar de estar fora, os Chippewas estão olhando para uma vantagem de 7,5 pontos de propagação.

O centro de Michigan irá para o concurso de sábado na aparição: eles receberam uma derrota de dois pontos em seu último confronto, mas certamente não deixaram isso acontecer contra o oeste de Michigan no sábado. O centro de Michigan foi além do oeste do Michigan 73-52. Os Chippewas tiveram o hábito de varrer seus oponentes da quadra, já que agora venceu seis jogos por 19 pontos ou mais nesta temporada.

Vários jogadores participaram de performances sólidas para levar o Central Michigan à vitória, mas talvez nada mais que Jakobi Heady, que ganhou 16 pontos, além de seis rebotes. O desempenho de Heady compensou um jogo mais lento contra o Ball State na terça -feira. Outro jogador que fez a diferença foi Kyler Vanderjagt, que marcou 13 pontos.

Enquanto isso, Buffalo não pôde dirigir para o leste de Michigan no sábado e caiu 90-77. Os Bulls já levaram um ‘L’ em jogos consecutivos.

A perda de Buffalo ocorreu apesar de um jogo de qualidade de Ryan Sabol, que tinha 6 por 11 de além do arco a caminho de 25 pontos. Essa é a maioria dos três três que a SABOL publicou desde março de 2024. Tyson Dunn foi outro jogador importante, passando 8 por 14 a caminho de 19 pontos, mais cinco rebotes e três assaltos.

Embora tenham perdido, Buffalo quebrou o navio ofensivo e terminou o jogo com 15 rebotes ofensivos. Esses são os rebotes mais ofensivos que alcançaram ao longo da temporada.

O centro de Michigan está em uma sequência ultimamente: eles venceram três de suas últimas quatro competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 9 a 10 nesta temporada. Quanto a Buffalo, sua derrota reduziu seu recorde em 6-13.

O Centro de Michigan abriu o Ano Novo com 76-64 menos que bem-sucedido antes de Buffalo. O Michigan Center pode vingar sua derrota ou a história é condenada a se repetir? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

O Michigan Center é um grande favorito de 7,5 pontos contra Buffalo, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

A linha desviou um pouco para os Chippewas, desde que o jogo abriu com os Chippewas como o favorito de 5,5 pontos.

O Over/Under é de 144,5 pontos.

História da série

Buffalo venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra o centro de Michigan.