O atacante do Arsenal está atualmente se recuperando de uma lesão.

Ao longo de sua carreira como jogador, Bukayo Saka conseguiu encontrar os antecedentes da rede três vezes em um jogo apenas uma vez. Esse chapéu de chapéu nunca chegou ao seu clube, o Arsenal, apesar de jogar por eles por anos.

Seu hat -trick chegou em junho de 2023, quando Saka alcançou seu único hat -trick até namorar em sua carreira. Em 19 de junho de 2023, Saka ganhou seu primeiro hat-trick em uma vitória por 7 a 0 sobre a Macedônia del Norte em casa em uma partida de classificação de 2024 euros.

Embora ele estivesse muito perto de marcar um chapéu de chapéu em inúmeras ocasiões, o atacante não conseguiu gravar um triplo em sua carreira desde então.

Desde que ele encontrou um avanço no alinhamento inicial, o internacional da Inglaterra tem sido um pilar para os Gunners. O atacante provou promissor em suas performances, apesar de sua tenra idade.

No entanto, também teve sua parte justa de um desempenho inconsistente para o Arsenal. Mas como ele tem apenas 23 anos, o jogador tem tempo suficiente para alcançar muitos hatricks.

Nesta temporada, o atacante tem cinco gols e 10 assistências em 16 jogos na Premier League. No entanto, com ele precisa de tempo para se recuperar de uma lesão, os fãs terão que jogar o jogo de espera pelo retorno de sua estrela.

Saka perto de um retorno de uma lesão

Saka está com a equipe no Oriente Médio, enquanto cura de sua lesão isquetibial. Durante o campo de treinamento da meia -temporada do Arsenal em Dubai, Bukayo Saka foi visto trabalhando em sua recuperação.

Não se espera que o jogador do Arsenal retorne ao serviço na época, logo após ter que passar por uma cirurgia em dezembro.

Sua prática em Dubai foi vista como um passo significativo em direção ao seu retorno desde que ele foi fotografado com muletas há menos de um mês. As alternativas ofensivas limitadas de Arteta tornam o retorno de Saka muito importante para eles.

Mikel Arteta em Saka antes do jogo do Leicester City: “É muito cedo, está em um estágio inicial de reabilitação, então quando nos aproximamos um pouco e começamos a fazer mais coisas exigentes e tem mais carga, veremos onde ele está. Existem reverso, está bem.

