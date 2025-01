Bulls homenageiam Derrick Rose em cerimônia emocionante do intervalo: ‘Obrigado, Chicago, por me forçar a ser ótimo’

CHICAGO – Gritos de “MVP” ecoaram nas paredes dentro de um United Center lotado, mas não foram para nenhum dos atuais jogadores do Chicago Bulls ou para os visitantes do New York Knicks. Os torcedores ficaram de pé quando a lenda dos Bulls e nativo de Chicago, Derrick Rose, saiu do túnel da casa no intervalo da vitória dos Bulls por 139-126 sobre os Knicks na noite de sábado.

Rose saiu daquele túnel 447 vezes com uma camisa dos Bulls, mas no sábado ele vestiu um terno listrado preto e vermelho quando entrou na quadra para Derrick Rose Night. Rose anunciou formalmente sua aposentadoria antes do início da temporada, e os Bulls não perderam tempo em homenagear o filho favorito da cidade, que foi a primeira escolha geral do Chicago em 2008 e jogou sete temporadas com o time.

Vários ex-companheiros de Rose estiveram presentes nas festividades da noite, incluindo Joakim Noah e Luol Deng, bem como seu técnico universitário John Calipari. Noah fez um discurso apaixonado no intervalo em homenagem a Rose, levando o nativo de Chicago às lágrimas enquanto Noah liderava o que foi um dos muitos cantos de “MVP” da noite.

“Você não é apenas o MVP, você é o campeão do povo”, disse Noah sobre Rose, que se tornou o MVP mais jovem do NBA história aos 22 anos.

No início do dia, os Bulls anunciaram que o time iria aposentar a camisa número 1 de Rose na próxima temporada, algo que ele disse que ainda não processou, mas certamente fará em uma data posterior.

“(Esta noite) é sobre dar a todos nesta sala, a todos que fizeram parte da história, a jornada, o bom, o ruim, o feio. É celebrar a todos”, disse Rose.

Enquanto os Bulls presenteavam Rose com flores, literal e metaforicamente, pelo que ele significava para a franquia, ele, por sua vez, agradeceu à cidade. Nos dias que antecederam a celebração de Rose, o nativo de Chicago pôde ser visto cruzando a cidade hospedando uma floricultura pop-up, jogando em sua alma mater Simeon Career Academy ao lado de seu filho em um jogo de coleta e abrindo uma horta comunitária em o bairro de sua infância. de Englewood.

“Eu entendo, vindo de Chicago, que é um amor difícil, você sabe, quero dizer, é um amor muito difícil”, disse Rose. “Eu estava dizendo aos meus amigos que às vezes você pode esquecer o amor e apenas mostrar resistência. Voltando, quando fui criado com aquele amor difícil, eu só queria demonstrar amor. o tempo todo”.

Apresentar “Derrick Rose Night” quando os Knicks estavam na cidade foi planejado precisamente para que o cara que treinou Rose mais do que qualquer outra pessoa em sua carreira, o atual técnico dos Knicks, Tom Thibodeau, pudesse estar lá. Também funcionou porque Rose jogou quatro temporadas em duas passagens diferentes pelos Knicks. Então, naturalmente, os jogadores dos Bulls e Knicks usavam camisetas especiais de tiro com “1.4.25” escrito no peito para denotar os três números das camisas de Rose para os Bulls, Knicks e Simeon. Descobriu-se também a data exata em que os Bulls homenageariam Rose, que agora foi oficialmente considerado o dia de Derrick Rose em Chicago.

Aqui está uma olhada na cerimônia completa do intervalo da noite de sábado.

“Ele é provavelmente o jogador mais querido da liga por todos”, disse Thibodeau. “Estamos emocionados por ele estar sendo homenageado. Sempre digo que a verdadeira medida de um homem é como ele lida com as adversidades. , pela corrida que ele teve. Acho que ele é um membro do Hall da Fama.

Durante a comemoração do intervalo, Rose conversou com os fãs por quase três minutos. Ele refletiu sobre as expectativas que o seguiram desde a sexta série e abordou os muitos altos e baixos de sua carreira antes de mais uma vez homenagear sua cidade natal.

“Obrigado, Chicago”, disse ele. “Por me forçar a ser ótimo.”