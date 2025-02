Bulls posta historicamente mal da primeira metade da primeira metade vs. Pistons no meio de um trecho de quatro trimestres ridículos

O Chicago Bulls tentou vencer um jogo de basquete na terça -feira. No entanto, suas esperanças de fazê -lo desapareceram rapidamente.

Eles receberam os Detroit Pistons no United Center por um confronto da divisão central que acabou sendo uma incompatibilidade em apenas alguns minutos. Detroit marcou as três primeiras cestas do jogo e a vantagem levou menos de sete minutos em um balão de dois dígitos. Os Pistons lideraram por 16 após o primeiro trimestre e depois abriram o segundo em uma corrida absurda de 33 a 4 para levar a direção para 45 pontos.

Chicago marcou alguns pontos de token nos minutos finais do quadro, mas o dano foi mais para fazê -lo. Os Pistons venceram o primeiro tempo por 42 pontos, 71-29, no que acabou sendo uma vitória de 132 a 92.

Se eu assumisse que a margem de tempo parcial era histórica, seria certo. Agora você está empatado no sétimo déficit de meio tempo maior em NBA história. E se os pistões mantiveram sua carreira um pouco mais NBA Registro: A vantagem dos Dallas Mavericks por 77-27 sobre o Los Angeles Clippers em 27 de dezembro de 2020, estava ao seu alcance. Mesmo assim, os Pistons foram capazes de estabelecer um recorde para a maior vantagem de tempo de tempo.

Por outro lado, ele ficou empatado com o maior déficit de tempo parcial na história dos touros, e números individuais foram igualmente surpreendentes. Os cinco jogadores com a maior pontuação no primeiro tempo foram Pistons, e os seis jogadores com a maior pontuação também jogaram pelo Pistons. Isso foi obviamente entre o mais vergonhoso alongamento de dois quartos do que a NBA viu.

O horrível jogo do Bulls se mudou da derrota anterior

Qualquer um pode jogar mal por dois quartos. Que tal quatro?

Vamos voltar ao sábado, quando o Bulls, ainda em casa, jogou contra o Golden State Warriors. Eles lideraram esse jogo no meio por 14 pontos e abriram o terceiro trimestre em uma corrida de 8 a 0 para superar sua vantagem aos 22 anos. No entanto, quando o final tocou, o Bulls perdeu por 21, 132-111.

Isso significa que eles perderam metade do basquete por 35 pontos e imediatamente seguiram a perda da metade seguinte que jogaram por 42. Em quatro salas consecutivas, o Chicago Bulls foi superado por 77 pontos.

Embora esse trecho de quatro quartos represente dois jogos separados, representaria uma margem de pontuação maior do que qualquer equipe que venceu em um único confronto, já que esse registro pertence ao Memphis Grizzlies de 2020-21, que ganhou um jogo sobre Oklahoma City Thunder para 73 pontos.

Se você ficar ainda mais, piore para os Bulls. Desde o final da corrida de 8 a 0 de Chicago para abrir o terceiro trimestre contra o Golden State e terminando no momento em que a corrida do segundo trimestre de Detroit na terça-feira chegou na terça-feira por 31 a 4, o Bulls teve uma seção ininterrupta de basquete, na qual 144 -56.

O que os touros estão fazendo? Outro prazo de câmbio acompanha Chicago não se compromete com a reconstrução completa Jasmine Wimbish

Um dos piores quatro alongamentos da história?

Os Bulls pioraram no prazo de troca Quando eles trataram O líder Zach Lavine para os reis de Sacramento, mas foi realmente criticado por não fazer o suficiente para iniciar uma reconstrução. Veteranos como Coby White, Nikola Vucevic e Ayo Dosunmu, que estavam em rumores de frequência variável comercial, foram mantidos e jogados em ambas as derrotas. Este não foi um caso de uma equipe de reconstrução que sacrifica seu banco no altar de alguns competidores. Os Warriors e Pistons têm um recorde combinado de 55-52.

Isso foi, para dizer, uma das piores seções de basquete de quatro quartos que qualquer time jogou. Então, como isso aconteceu? Não há um único culpado. Os Bulls lutaram em quase todos os lugares.

Os Bulls disparam triplos suficientes, e quase todos foram perdidos nesta seção, indo 7 por 41 de profundidade. No entanto, não é como se seus oponentes fizessem todo o seu triplo. Os Pistons dispararam apenas 7 de 18 em 3s no primeiro tempo na terça -feira. Os Warriors foram melhores aos 11 de 23 no segundo semestre de sábado, mas isso ainda não é 50%. Os Warriors e Pistons foram verificados de 61 a 35 naquela seção, enquanto os Bulls cometeram mais seis perdas de bola. Surpreendentemente, os apitos estavam quase mesmo nesses quatro quartos. Os Bulls fizeram 25 lances livres. Os Pistons e os Warriors se combinaram por 26. Os dois, juntos, simplesmente conseguiram superar os touros em quase todas as formas concebíveis em 48 minutos divididas ao meio por três dias.

A cereja no topo para o Bulls? Eles têm que abrigar os pistões novamente na quarta -feira, para que não possam nem escapar de seus torturadores. Felizmente, eles terão o resto das estrelas para se reagrupar depois disso.