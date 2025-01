Bulls retirará o número da camisa do ex-MVP Derrick Rose durante a temporada 2025-26 da NBA

O Chicago Bulls aposentará o número 1 de Derrick Rose durante a temporada 2025-26. a equipe anunciou. Mais detalhes da cerimônia serão anunciados posteriormente. O presidente do Bulls, Michael Reinsdorf, compartilhou a notícia com Rose antes da celebração do time “Derrick Rose Night” no sábado à noite, que acontecerá antes e durante o confronto contra o New York Knicks.

Rose será o quinto jogador na história dos Bulls a ter sua camisa aposentada, juntando-se a Jerry Sloan (nº 4), Bob Love (nº 10), Michael Jordan (nº 23) e Scottie Pippen (nº 33).

Este é o momento em que Rose ouviu a notícia de que sua atuação ficará para sempre.

“Derrick é um herói de sua cidade e um símbolo de toda uma era do basquete dos Bulls”, disse o presidente dos Bulls, Jerry Reinsdorf, em um comunicado à imprensa. “Aposentar uma camisa reconhece o impacto de um jogador além das conquistas em campo. Ele homenageia indivíduos que fizeram contribuições extraordinárias para a organização e estabeleceram conexões profundas e duradouras com os torcedores. Reconhece esse vínculo emocional e a grande influência que um jogador teve no equipe e a identidade da organização.”

Nascida em Chicago, Rose foi escolhida como número 1 geral pelos Bulls em 2008. Draft da NBA. Ele imediatamente se tornou o favorito dos fãs e levou para casa o prêmio de Estreante do Ano, ao mesmo tempo que se estabeleceu como um dos jogadores mais dinâmicos da liga.

Em apenas sua terceira temporada, Rose foi nomeado MVP de 2011 e levou os Bulls a uma temporada de 62 vitórias e a uma aparição nas finais da Conferência Leste. Com apenas 22 anos, Rose foi, e continua sendo, a jogadora mais jovem a ganhar esse prêmio.

Com Rose no comando, o Bulls era um time em ascensão e empatou com o San Antonio Spurs pelo melhor recorde da liga na temporada seguinte, quando terminou 50-12 na campanha encurtada pelo lockout. Então, no jogo 1 da série de playoffs da primeira rodada dos Bulls, Rose rompeu o ligamento cruzado anterior. Nem ele nem a equipe voltaram a ser os mesmos.

Rose jogou mais três temporadas com os Bulls antes de ser negociado com o New York Knicks em 2016. Nas últimas oito temporadas de sua carreira, Rose passou um tempo com os Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies. Ele conquistou o papel de sexto homem produtivo, mas nunca mais foi um All-Star. e se aposentou antes da temporada atual.

Os Bulls já haviam anunciado seus planos de honrar a carreira de Rose e o legado de Chicago durante o jogo de sábado contra os Knicks. Rose falará à mídia e haverá momentos especiais ao longo da noite para homenagear ele e sua família. Além disso, ambas as equipes usarão camisas de tiro exclusivas durante o aquecimento antes do jogo e vários de seus ex-companheiros estarão presentes.