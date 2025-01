Bundesliga: bis de Leon Goretzka ajuda Bayern de Munique a sete pontos

Leon Goretzka marcou dois gols na vitória do líder da liga Bayern de Munique sobre o Wolfsburg por 3 x 2 em casa no sábado, sete pontos à frente do atual campeão Bayer Leverkusen. Goretzka, que ressuscitou nesta temporada sob o comando do técnico do Bayern, Vincent Kompany, acertou um chute rasteiro fenomenal aos 20 minutos e abriu o placar. Logo depois, o Wolfsburg se recuperou com gol direto de Mohammed Amoura. Os gigantes bávaros recuperaram o controle da partida antes do intervalo, quando Michael Olise foi substituído no onze inicial, à frente do recuperado Jamal Musiala, para finalizar a equipe sem problemas.

Goretzka então marcou seu segundo gol aos 62 minutos, de cabeça na cobrança de falta de Olise.

A dois minutos do final, Amoura marcou um golo, dando esperança ao Wolfsburgo, mas os visitantes não conseguiram avançar e permaneceram sem vencer em 32 jogos frente ao Bayern, em Munique, 30 dos quais foram derrotas.

Com a vitória do Leverkusen sobre o Borussia Moenchengladbach, no sábado, pode reduzir a vantagem do Bayern para quatro pontos.

O RB Leipzig perdeu uma vantagem de três gols e empatou em 3 a 3 fora com o fraco Bochum, e Myron Boadu, dos donos da casa, marcou três gols em 13 minutos do segundo tempo.

O Leipzig não contou com os atacantes Benjamin Sesko e Lois Opendy, suspensos, mas não teve problemas para marcar logo no início, e Willi Orban, Antonio Nusa e Christoph Baumgartner colocaram os visitantes em vantagem por 3 a 0 aos 21 minutos.

O Bochum, favorito ao rebaixamento, estava a caminho, mas o atacante holandês Boadu assumiu o controle, marcando dois gols em jogo aberto e depois convertendo um pênalti aos 61 minutos para empatar.

O Stuttgart aproveitou a derrota do Leipzig, derrotando o Freiburg por 4 a 0 no clássico e empurrando os saxões para o quarto lugar.

Anthony Rouault e Ermedin Demirovic, do Stuttgart, marcaram na cobrança de escanteio de Angelo Stiller e, aos 17 minutos, os donos da casa marcaram dois gols.

Nick Woltemade converteu um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo e o atacante alemão Deniz Undav marcou a 10 minutos do fim, na vitória do Stuttgart pela terceira partida consecutiva.

O Hoffenheim compensou as derrotas após a partida de quarta-feira contra o Bayern, na qual venceu por 5 a 0, e depois venceu por 3 a 1 o Holstein Kiel e está três pontos à frente da zona de rebaixamento.

O St Pauli também ficou três pontos à frente dos lugares de rebaixamento após uma vitória por 2 a 0 sobre o Heidenheim.

