Burnley vs Hull City Previsão, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Os Clarets para combater os Tigres no campeonato.

Burnley está pronto para receber Hull City no dia 32 da temporada 2024-25 do Campeonato da EFL. Os Clarets estão em terceiro lugar na mesa do campeonato da Liga Inglesa. Eles conseguiram vencer 16 de seus 31 jogos da liga. Hull City está na 21ª posição que venceu apenas sete de seus 30 jogos da liga.

Burnley ficará feliz em enfrentar Hull City com o apoio da multidão local. Os Clarets estarão cheios de confiança, pois eles chegarão depois de vencer sua última partida da liga, bem como o acessório da FA Cup. Eles estão em uma boa forma e procurarão chegar em primeiro lugar em breve.

Os tigres não estão nas melhores formas. Eles terão um pouco de confiança, pois perderam seu último acessório de campeonato da EFL. Hull City está procurando um concurso difícil, pois eles enfrentarão o terceiro time que está tendo uma ótima temporada. Os tigres terão que encontrar algo inesperado para derrubar seus rivais.

Começo:

Localização: Burnley, Inglaterra

Estadio: Páramo gramado

Data: quinta -feira, 13 de fevereiro

Horário de início: 01:15 ISTH; Quarta -feira, 12 de fevereiro: 19:45 GMT / 14:45 ET / 11:45 PT

Árbitro: Samuel Allison

VAR: não em uso

Forma:

Burnley: WDDWW

Cidade de Hull: lwlwl

Jogadores para olhar

Josh Brownhill (Burnley)

Josh Brownhill desempenhará um papel fundamental mais uma vez. Ele esteve envolvido com um total de 13 contribuições em 28 jogos da liga para seu time. O meio -campista inglês procurará ajudar sua equipe a marcar alguns gols.

Tem um bom controle sobre o centro do campo. Brownhill pode ajudar os atacantes de Clarets na frente de alguns objetivos.

João Pedro (cidade de Hull)

Os Tigres dependerão do atacante do Brasil de 32 anos. Joao Pedro marcou cinco gols em 22 jogos pelo Hull City no Campeonato da EFL. Ele também pode criar algumas possibilidades para seus colegas de equipe marcarem um gol ou dois. Este será um ótimo jogo e o atacante deve dar um passo à frente para liderar seu lado pela frente.

Coincidência

Os Clarets estão invictos nos últimos seis jogos da liga contra o Hull City.

Burnley manteve nove folhas limpas consecutivas no Campeonato da EFL.

Hull City conseguiu vencer seus últimos três jogos na liga sem conceder.

Burnley vs Hull City: Dicas de apostas e probabilidades

Burnley para ganhar @8/11 William Hill

Objetivos abaixo de 2.5 @4/7 Bet365

Zian Flemming para escrever @11/4 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Burnley ficará sem os serviços de Aaron Ramsey, Mike Tresor, Benson Manuel e Josh Laurent enquanto esses jogadores se machucam.

Para Hull City, Liam Millar e Mohamed Belloumi não estarão em ação devido a suas feridas.

Cabeçalho

Total de correspondências: 23

Burnley venceu: 13

Hull City venceu: 5

Desenhos: 5

Alinhamentos previstos

Burnley previu o alinhamento (4-2-3-1)

Trafford (GK); Roberts, Egan-Riley, Esteve, Humphreys; Cullen, Laurent; Anthony, Brownhill, Foster; FleMer

Hull City previu o alinhamento (4-2-3-1)

Pandur (GK); Dameh, Jones e Jacob, Jacob; Slater, Alzate; Camara, Matthew, Gelhardt; voar

Previsão de coincidências

Burnley provavelmente vencerá sua partida de 2024-25 da EFL contra Hull City.

Previsão: Burnley 2-0 Hull City

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – futebol esportivo do céu

NÓS – CBS Sports Network, Paramount+

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.