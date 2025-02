Burnley vs Oxford United Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os Clarets estavam em ação contra o Oxford United no próximo acessório do Campeonato da EFL.

Burnley está pronto para receber o Oxford United em sua próxima partida da Liga Inglesa em 5 de fevereiro. Os Clarets estão em terceiro lugar quando a tabela de pontos é considerada e está lutando ativamente pelo título. O Oxford United está em 16 anos depois de obter apenas nove vitórias em 30 jogos.

Burnley FC foi preso nos dois últimos jogos do Campeonato EFL 2024-25. Um era contra Portsmouth e o outro era contra o Leeds United. Os Clarets venceram 15 jogos em 30 jogos da liga e procurarão outra vitória, já que esses três pontos os aproximarão do número um.

O Oxford United também foi preso em seu último jogo da liga. Três pontos aqui não farão a diferença para o Oxford United em sua classificação. Certamente ele desenvolverá sua confiança pelo resto da temporada. Este confronto de visitantes será difícil para o Oxford United, mas eles poderiam dar uma luta adequada aos Claretes.

Começo:

Quarta -feira, 5 de fevereiro, 01:15 ISTH

Localização: Turf Moor, Inglaterra

Forma:

Burnley: WDWDD

Oxford United: Dwwdd

Jogadores para olhar

Josh Brownhill (Burnley)

Josh Brownhill desempenhará um papel importante na equipe de Burnley para o próximo jogo contra o Oxford United. O meio -campista inglês marcou nove gols e apresentou nove assistências para sua equipe em 28 partidas do EFL Championship nesta temporada. Você pode lidar muito bem com o centro do campo e certamente criará algumas possibilidades para o seu lado.

“Como líder, quero fornecer objetivos importantes quando necessário.” 💬 O capitão Josh Brownhill aguarda neste fim de semana 💪 – Burnley FC (@BurnleyeyOfficial) 31 de janeiro de 2025

Mark Harris (Oxford United)

O Oxford United Attack pode confiar em Mark Harris durante seu próximo jogo da liga. Embora ele tenha conseguido marcar apenas cinco gols até agora, pode ser muito benéfico para sua equipe criar oportunidades no último terço. Mark Harris será uma ameaça à defesa de Burnley se seus companheiros de equipe também avançarem para apoiá -lo.

Coincidência

Os Clarets perderam apenas dois de seus 14 jogos da liga contra o Oxford United.

O Oxford United conseguiu garantir uma vitória em apenas um de seus sete jogos da liga de casa contra Burnley.

Os visitantes Oxford United estão invictos em quatro jogos da liga fora de casa.

Burnley vs Oxford United: Conselhos de apostas e probabilidades

Burnley para ganhar @10/11 Ladbrokes

Objetivos maiores que 2,5 @13/10 Bet365

Josh Brownhill para marcar @6/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões não terão Aaron Ramsey, Mike Tresor e Benson Manuel para seus próximos jogos da liga, já que esses jogadores estão feridos.

O Oxford United estará sem os serviços de Kyle Edwards, Ben Nelson e Siriki Dembele para sua próxima liga.

Cabeçalho

Total de correspondências:

Burnley ganhou:

Oxford United venceu:

Desenhos:

Prever a linha

Burnley previu o alinhamento (4-4-2)

Trafford (GK); Roberts, Egan-Riley, Esteve, Humphreys; Anthony, Cullen, Laurent, Foster; Flemming, BrownHill

Oxford United previu o alinhamento (4-2-3-1)

Cumming (GK); Kioso, Helik, Brown, Leigh; Vaulks, Brannagan; Placheta, Rodrigues, Dembele; Harris

Previsão de coincidências

Burnell tem mais probabilidade de conseguir três pontos sobre o Oxford United no confronto do Campeonato da EFL aqui. Isso se deve à sua forma atual.

Previsão: Burnley 2-1 Oxford United

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – futebol esportivo do céu

EUA.

Nigéria – sem transmissão

