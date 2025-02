Burnley vs Sheffield quarta -feira previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os Clarets estão invictos nos últimos sete jogos da liga contra o Owls.

Burnley está pronto para receber Sheffield quarta-feira no dia 34 da temporada 2024-25 do Campeonato da EFL. Os Clarets estão em terceiro lugar depois de vencer 17 jogos em 33 jogos da liga. Eles estão indo bem e têm a oportunidade de vencer a liga nesta temporada. As corujas mostraram performances médias, pois estão no nono lugar depois de vencer 12 jogos no mesmo número de jogos.

Burnley foi mantido em um empate sem gols em seu último jogo de campeonato da EFL e perdeu alguns pontos. Eles procurarão devolver seu próximo jogo da liga. Os Clarets não conseguiram transformar seu ataque em objetivos, mesmo depois de ter a maior parte da posse de bola.

A quarta -feira de Sheffield terá pouca confiança, já que eles caíram em Cenentry City em seu último jogo de campeonato da Liga Inglesa. As corujas tinham uma boa taxa de ataque, mas não conseguiram transformá -la em objetivos. Sua defesa também estava do lado pobre quando eles concederam alguns objetivos. As corujas terão uma disputa difícil quando enfrentarem os Clarets.

Começo:

Localização: Burnley, Inglaterra

Estadio: Páramo gramado

Data: sábado, 22 de fevereiro

Horário de início: 01:30 IST; Sexta -feira, 21 de fevereiro; 20:00 GMT/ 15:00 ET/ 12:00 PT

Árbitro: Stephen Martin

VAR: não em uso

Forma:

Burnley: Dwwwd

Sheffield quarta -feira: WDLWL

Jogadores para olhar

Josh Brownhill (Burnley)

O meio -campista inglês é o maior goleador de sua equipe na temporada contínua do Campeonato da EFL. No entanto, ele não marcou um único gol nos últimos cinco jogos da liga. Josh Brownhill é uma ameaça constante aos oponentes enquanto estava no campo. Tem um total de 13 contribuições de gols em 29 jogos da liga para Clarets.

Josh Windass (Sheffield Quarta)

Josh Windass é outro meio -campista inglês que está de uma maneira decente nesta temporada. Ele também tem 13 contribuições para o seu time, mas em 31 jogos da liga. O meio -campista inglês desempenhará um papel vital no controle das áreas do meio -campo para as corujas.

Coincidência

A quarta -feira de Sheffield perdeu apenas um dos seus últimos nove jogos da liga fora da liga contra o Clarets.

Burnley está invicto em seus últimos 20 jogos de campeonato da EFL.

As corujas venceram sete de seus últimos 12 jogos de campeonato de visitantes.

Burnley vs Sheffield quarta -feira: Conselhos de apostas e probabilidades

Burnley para ganhar @4/5 William Hill

Objetivos maiores que 2,5 @29/20 Unibet

Zian Flemming para escrever @6/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões Burnley ficarão sem os serviços de Aaron Ramsey, Mike Tresor e outros quatro jogadores devido a seus ferimentos.

A quarta -feira de Sheffield não terá a fama Akinwo e Di’Shon Bernard ao lado dele enquanto se machucaram.

Cabeçalho

Total de correspondências: 71

Burnley venceu: 33

Sheffield quarta -feira venceu: 24

Desenhos: 14

Alinhamentos previstos

Burnley previu o alinhamento (4-2-3-1)

Trafford (GK); Roberts, Egan-Riley, Esteve, Humphreys; Laurent, Cullen; Anthony, Brownhill, Foster; FleMer

Sheffield quarta-feira prevê o alinhamento (4-3-3)

Beadle (GK); Valent, o Ithon, Lower, Johnson; Charles, Windass, Armstrong; Gasasama, Granja, Bannan

Previsão de coincidências

Os anfitriões devem garantir uma vitória fácil sobre o Sheffield na quarta -feira em sua próxima partida do EFL Championship.

Previsão: Burnley 3-0 Sheffield quarta-feira

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – Futebol esportivo do céu

NÓS – CBS Sports Network, Paramount+

Nigéria – Sem transmissão

