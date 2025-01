Busca de treinador dos Raiders: Ben Johnson, do Lions, é considerado o ‘líder do clube’, diz o relatório

Tom Brady é supostamente um jogador proeminente na busca do Las Vegas Raiders por um novo treinador principal, usando seu novo papel como proprietário minoritário para ajudar Mark Davis a entrevistar candidatos. Tanto internamente quanto ao redor NFLEnquanto isso, acredita-se que o ex-zagueiro estrela tenha se concentrado em um alvo em particular.

Esse seria o coordenador ofensivo do Detroit Lions, Ben Johnson. de acordo com El Atléticoque já foi entrevistado para o show mais importante dos Raiders. Até mesmo as conversas iniciais de Johnson com Las Vegas foram aparentemente o resultado de Brady encorajar o reserva Dan Campbell a considerar a vaga. Johnson planejou originalmente se reunir apenas com o Chicago Bears, Jacksonville Jaguars e New England Patriots. por Sports Illustratedantes de sete vezes Super Bowl O campeão Brady interveio.

Coincidentemente, Brady também encontrará Johnson no próximo jogo dos playoffs dos Lions no sábado à noite contra o Washington Commanders, onde ele deve fornecer comentários coloridos como parte da equipe de transmissão da Fox Lions, Aaron Glenn também conversou com Brady e os Raiders. sobre seu trabalho como treinador principal, mas é Johnson quem é considerado “o líder do clube”, de acordo com o The Athletic.

Não apenas isso, mas Brady e os Raiders também podem ter como objetivo reunir Johnson com um ex-colega do Lions, e acredita-se que o gerente geral assistente do Commanders, Lance Newmark, “tenha uma vantagem” sobre outros candidatos para a abertura do escritório principal de Las Vegas. Newmark e Johnson passaram cinco temporadas juntos em Detroit, onde o ex-gerente geral do Lions, Brad Holmes, como diretor sênior de pessoal de jogadores do clube.