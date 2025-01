Buzz di scommesse: Barkley, Kelce Lead Early Super Bowl MVP Action

Tutto ciò che accade negli sport ha un altro contesto quando si guarda le scommesse sportive. Dall’infortunio della stagione ai momenti dei record e molto altro, il ciclo di notizie sportive influenzerà costantemente e significativamente l’industria delle scommesse sportive.

Il nostro set di ronzii di scommesse con post David Purdum, Doug Greenberg e altri stanno cercando di dare ai fan uno sguardo alle storie di scommesse sportive che controllano la conversazione.

29 gennaio: Barkley, Kelce Lead Early Super Bowl MVP scommette

Doug Greenberg: Nella storia del Super Bowl era 33 su 59 vincitori dei quarterback del premio MVP. Il quarterback dei Chiefs di Kansas Patrick Mahomes (+105) e il quarterback di Philadelphia Eagles Jalen Hurts (+360) sfoggiano le più brevi e la terzo più breve possibilità di onore del Super Bowl Lix, e quindi la più alta probabilità.

Eppure sono due non quartieri, le aquile che tornano indietro Saquon Barkley (+275) e i capi sono l’estremità fissa di Travis Kelce (+1800), che hanno creato il più ronzio tra gli scommettitori nella prima azione del Super Bowl MVP.

Da domenica sera a ESPN BET, Barkley ha preso il 32,6% delle scommesse e il 48,5% delle maniglie per vincere l’MVP del Super Bowl, portando le sue scommesse totali al 16% dei biglietti e il 28% del denaro dalla prima volta che ha aperto La prima volta durante il gioco -off – la maggior parte di tutti i giocatori in questo periodo che include quelli eliminati dalle squadre.

BetMGM riporta anche Barkley come leader del biglietto generale e la seconda più grande responsabilità per il prezzo. Secondo ESPN Research, un uomo di 27 anni sarebbe il primo mostro dollaro ad avere la più breve possibilità della sua squadra, che ha vinto il MVP del Super Bowl in due decenni.

Per quanto riguarda Kelce, ha una seria potenza stellare dalla sua parte, e quindi alcuni potenti sostenitori: BetMGM riferisce che una scommessa da $ 25.000 ha vinto $ 375.000 per vincere Kelce Super Bowl MVP per +1500 corsi. Ciò ha immediatamente aumentato la fine stretta alla cima delle maniglie dei libri sportivi (22,1%) e ha reso la massima responsabilità del libro.

“È sempre divertente scoprire se il gioco va a lato, può dimostrare che qualcun altro si rivelerebbe una star”, ha detto il capo di Cesars Sportsbook del calcio Joey Feazel prima di ESPN prima dei campionati della conferenza. “Questo è di solito ciò che le persone stanno cercando di fare, chi lo farà.”

Kelce avrà bisogno di un gioco enorme per catturare l’onore MVP a causa della storia che funziona contro di lui perché non ha mai vinto il prezzo.

26 gennaio: Long Shot Land; Barkley non raggiunge i cantieri di corsa

Saquon Barkley si è concluso con 118 yard di corsa e tre TD in vittoria nel titolo NFC di Eagles. AP Foto/Matt Slocum

Greenberg: ESPN BET ha introdotto Saquon Barkley per ottenere tre atterraggi al +850, fa male a segnare tre touchdown NA +1800, Shipley per raggiungere +2000 e Shipley record l’ultimo touchdown a 100-1. Tutte queste scommesse hanno rimborsato i comandanti di Washington domenica nel campionato NFC di Philadelphia Eagles ’55-23.

Una scommessa che non ha fatto soldi: in totale al cortile di Barkley. Durante la corsa di touchdown di 60 yard alla prima partita di Filadelfia da Scrimmage, Barkley si è concluso con 118 yard per evitare 124,5 oggetti di scena. È stato il più alto supporto dei cantieri affrettati da qualsiasi giocatore nelle ultime tre stagioni.