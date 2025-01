C. 1 Il Tennessee perde la prima partita e cade al n. 8 in Florida

GAINESVILLE, Florida – Alijah Martin ha segnato 18 punti, Denzel Aberdeen ne ha aggiunti 16 e il numero 8 della Florida ha sconfitto il Tennessee per 73-43 martedì sera sconfiggendo l’ultima squadra imbattuta nella divisione I di basket maschile.

Alex Condon ha messo a segno 12 punti e 12 rimbalzi per la sua seconda doppia doppia stagionale mentre i Gators (14-1, 1-1 Southeastern Conference) hanno battuto il n. 1 per la terza volta nella storia della scuola – primo in sei tentativi in ​​casa – e ha esteso la serie di vittorie casalinghe a 16.

La Florida, favorita con 2 punti e mezzo secondo il bookmaker BetMGM, ha dominato fin dalla puntata di apertura. I Gators hanno segnato i primi 12 punti mentre i Volunteers (14-1, 1-1) hanno sbagliato i primi nove tiri.

I Vols hanno segnato quattro volte nei primi 20 minuti e sono rimasti indietro di 36 punti davanti a 11.011 tifosi.

“Stasera abbiamo giocato con molta forza fisica e mentale”, ha detto l’allenatore della Florida Todd Golden. “Tutti e otto i ragazzi che hanno giocato hanno risposto alla campana e ovviamente stasera abbiamo protetto incredibilmente bene… È un grande risultato per noi”.

Chaz Lanier, che ha giocato quattro stagioni nel nord della Florida prima di firmare con il Tennessee, ha segnato 10 punti su 3 su 16 per i Vols.

“Potrebbe essere positivo per noi”, ha detto l’allenatore del Tennessee Rick Barnes dopo la sconfitta. “Impareremo da questo.

Una delle migliori squadre difensive del paese, i Vols sono stati solidi da quell’estremità del campo. Quasi tutti i canestri realizzati dalla Florida sono stati contestati. La fine offensiva, tuttavia, era una storia diversa.

Aberdeen e Will Richard hanno segnato 3 secondi a metà del primo tempo per la Florida, trasformando un vantaggio di sei punti in un vantaggio di 13 punti e mandando il pubblico in delirio.

I Gators hanno sbagliato una cosa: hanno venduto al pubblico i biglietti per gli studenti come parte di un pacchetto vacanza di tre partite. La polizia ha dovuto scortare dozzine di studenti arrabbiati dai loro soliti posti in tribunale prima della soffiata.

