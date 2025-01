C. 3 Coco Gauff eliminata agli Australian Open dall’11esima Paula Bados

MELBOURNE, Australia – Il diritto e il servizio rielaborati di Coco Gauff l’hanno lasciata nel peggiore dei modi e nel momento peggiore. Open d’Australia. Gli errori non forzati si accumulavano, così come i doppi falli e le palle break, spesso seguiti da un palmo sugli occhi o una pacca sulla coscia.

Sommando tutto, la trasferta di Gauff al Melbourne Park – e la sua serie di 13 vittorie consecutive risalenti alla fine della scorsa stagione – si è conclusa ai quarti di finale. La campionessa degli US Open 2023, che non è mai riuscita a prendere il controllo in un caldo pomeriggio alla Rod Laver Arena, è stata eliminata dalla spagnola Paula Bados, undicesima testa di serie, 7-5, 6-4.

Dopo una conclusione deludente nella difesa del titolo a New York a settembre, la ventenne Gauff è volata in Australia sperando di vincere un secondo titolo del Grande Slam modificando alcuni colpi chiave e cambiando il suo staff tecnico.

“Mi sento come se (agli) US Open, stessi giocando senza una soluzione, quindi quella è stata la parte più frustrante”, ha detto Gauff. “Oggi mi sento come se stessi giocando con le soluzioni; so su cosa devo lavorare. Agli US Open avevo bisogno di lavorare sul servizio. Non sto dicendo che il mio servizio è dove voglio che sia, ma…” Ho lavorato su questo, ovviamente è un grande miglioramento, quindi voglio continuare così, continuare a giocare in modo aggressivo.”

Gauff ha aggiunto: “Quindi mi sento come se fossi sulla strada giusta, la strada giusta. Anche se ho perso oggi, mi sento come se fossi su una traiettoria ascendente”.

L’americano è entrato martedì con un record di 9-0 nel 2025; ha anche vinto le ultime quattro partite della scorsa stagione alzando il trofeo alle finali WTA di novembre.

“Solo ancora molto lavoro”, ha detto Gauff dopo una sconfitta di 1 ora e 43 minuti contro Badosa, che era 0-2 nei quarti di finale del Grande Slam. “Sono ovviamente deluso, ma non sono completamente devastato.

Badosa è ora diretta alla sua prima semifinale del Grande Slam all’età di 27 anni – e meno di un anno dopo aver considerato il ritiro a causa di una frattura da stress alla schiena che ha impiegato un’eternità a guarire e inizialmente non ha risposto alle iniezioni di cortisone.

“Volevo (dargli) un’ultima possibilità”, ha detto Badosa, “Bene, eccomi qui. Quindi sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo passato con tutta la mia squadra e soprattutto di come ho (combattuto) attraverso tutto, soprattutto mentalmente.”

Si è infortunata durante l’allenamento per il torneo di maggio 2023 a Roma, poco dopo aver iniziato a lavorare con l’allenatore Pol Toledo. Un anno dopo, compresi diversi mesi di pausa dal tour, c’erano ancora problemi.

“La realtà è che il back-end non rispondeva. Non siamo riusciti a trovare una soluzione. Paula era frustrata”, ha detto Toledo. “Ero tipo, ‘Non funziona. Non so cosa fare.’

Affidandosi a un nuovo medico, preparatore atletico e nutrizionista, Badosa ha provato diversi esercizi e integratori e la sua schiena è migliorata.

“Il puzzle”, ha detto, “sta iniziando a sembrare migliore.”

Martedì ha mantenuto la pressione su Gauff, che ha concluso con 41 errori non forzati, inclusi sei doppi falli e 28 dritti sbagliati. Badosa ha raccolto 10 break point e ha vinto quattro giochi di servizio di Gauff. Gauff, nel frattempo, non ha mai guadagnato un solo break point finché non era già sotto di un set e di un break.

Una partita chiave – e quella che ha illustrato i problemi di Gauff questo pomeriggio – è iniziata nel secondo set. Ci sono voluti 22 punti distribuiti in più di una dozzina di minuti e Badosa ha trasformato la sua quinta occasione di break dopo che Gauff ha sbagliato due dritti consecutivi.

Dei 12 punti di Badosa nel gioco, 11 sono arrivati ​​da errori di Gauff, inclusi sette dritti erranti.

“Oggi”, ha detto Gauff, “stava meglio in quei momenti chiave”.

Quando Badosa ha concluso i quarti di finale con un dritto vincente, si è messa la mano sulla bocca, poi si è inginocchiata a terra e ha chinato la testa. È stato un grande momento per qualcuno che ha raggiunto il miglior numero 1 in carriera nel 2022. 2, ma solo ora crede di aver raggiunto il suo pieno potenziale.

“Emotivamente, lo volevo così tanto”, ha detto Badosa. “Non mi sentirò mai libero finché non avrò vinto un torneo. Questo è quello che sono sempre stato. È la mia personalità. È il mio carattere.”

Nella semifinale di giovedì affronterà la sua cara amica numero 1 Aryna Sabalenkova, la due volte campionessa in carica a Melbourne. Sabalenkova ha esteso la sua serie di vittorie consecutive al torneo a 19 partite superando la numero 27 Anastasia Pavlyuchenkova 6-2, 2-6, 6-3.

Sabalenka punta a diventare la prima donna a vincere tre Australian Open di fila da quando Martina Hingis lo fece tra il 1997 e il 1999.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.