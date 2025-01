Cabeçalho de Novak Djokovic x Alexander Zverev

Djokovic venceu todos os três encontros do Grand Slam contra Zverev.

O grande sérvio Novak Djokovic enfrentará o alemão Alexander Zverev na semifinal individual masculina do Aberto da Austrália de 2025. Ambos os jogadores estiveram em excelente forma no final do dia, preparando o terreno para um confronto potencialmente bem-sucedido na sexta-feira.

O sétimo cabeça-de-chave, Djokovic, teve um desempenho dominante nas quartas de final, derrotando o jovem astro espanhol Carlos Alcaraz por 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Considerando sua carreira ruim ultimamente, é seguro dizer que este foi o melhor que vimos da lenda em muito tempo.

Apesar de lutar contra uma lesão na virilha, ele teve uma exibição excepcional de capacidade atlética, juntamente com alguns retornos maravilhosos e um ótimo jogo de tacadas, lembrando aos espectadores o passado. O jogador de 37 anos espera que o seu corpo esteja pronto para o que poderá ser um jogo cansativo.

O segundo cabeça-de-chave, Zverev, também tem sido bastante consistente no torneio. Ele teve que trabalhar muito nas quartas de final contra o americano Tommy Paul. Porém, ele conseguiu intensificar seu jogo nos grandes momentos, vencendo por 7-6 (1), 7-6 (0), 2-6, 6-1. Curiosamente, durante uma partida de exibição antes do torneio, Djokovic elogiou Zverev, comentando que ele tinha um “forehand injusto”. O alemão terá que usar ao máximo seu jogo de força e evitar erros não forçados.

As apostas estão no nível mais alto de todos os tempos. Djokovic está buscando um recorde de 25º e o que pode ser o 11º aqui em Melbourne Park. Por outro lado, Zverev entra nas semifinais do Aberto da Austrália pela terceira vez. Ele perdeu as duas anteriores e espera ser a terceira por sorte.

Embora uma semifinal clássica do Grand Slam possa estar em jogo, é importante notar que Djokovic dominou o confronto direto entre os dois. Não se encontraram em 2024. Na verdade, encontraram-se pela última vez em janeiro de 2023, com a Sérvia a emergir vitoriosa.

A última batalha do Grand Slam foi no Aberto dos Estados Unidos de 2021, com o 24 vezes vencedor do Grand Slam reinando supremo. No início daquele ano, eles também se enfrentaram nas quartas de final do Aberto da Austrália, seu único encontro antes de sexta-feira na Rod Laver Arena. Foi Djokovic quem também garantiu a vitória ali, em quatro sets acirrados.

Não é que o alemão não tenha tido os seus momentos. Na verdade, venceram três dos últimos cinco jogos entre os dois. E quem pode esquecer como Zverev (que acabou ganhando o ouro) interrompeu a carreira de Djokovic nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, destruindo assim o sonho do saqueador sérvio de um calendário Golden Slam, que ele finalmente completou em Paris?

Assim, os dois entram na quadra novamente, com a linha de chegada lentamente aparecendo. Com o cabeça-de-chave Jannik Sinner em grande forma, o vencedor poderá ter uma final final difícil. Mas isso fica para mais tarde, enquanto dois gigantes do esporte procuram oferecer alguma ação impressionante.

Novak Djokovic x Carlos Alcaraz Resultados dos últimos cinco encontros

21 de janeiro de 2023-Djokovic derrotou Zverev-(7-6 (5), 7-5)-Semifinal do Cincinnati Masters

21 de novembro de 2021-Zverev derrotou Djokovic-(7-6 (4), 4-6, 6-3)-Semifinal ATP Finals

11 de setembro de 2021-Djokovic derrotou Zverev-(4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2)-Semifinal aberta no US Open

30 de julho de 2021-Zverev derrotou Djokovic-(1-6, 6-3, 6-1)-Semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio

5 de fevereiro de 2021-Djokovic derrotou Zverev-(6-7 (3), 6-2, 7-5)-ATP Cup 2021 Round Robin

Novak Djokovic x Alexander Zverev no geral

Total de partidas

Partidas – 12

12 Djokovic- 8

8 Bestas – 4

Recorde do Grand Slam

Partidas – 3

3 Djokovic- 3

3 Bestas – 0

Recorde olímpico

Partidas – 1

1 Djokovic- 0

0 Bestas – 1

Recorde de finais do ATP

Partidas – 4

4 Djokovic- 2

2 Bestas – 2

Inscrições para ATP 1000 Masters

Partidas – 3

3 Djokovic- 2

2 Gado – 1

Taça ATP

Partidas – 1

1 Djokovic- 1

1 Bestas – 0

