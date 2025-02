Cada membro da família Anoa’i para ganhar a WWE Royal Rumble Match

Quatro lutadores da família Anoaʻi venceram a partida Royal Rumble até agora

Um dos grupos de pessoas mais proeminentes e influentes no mundo da luta livre é a família Anoa’i. A família Anoaʻi é uma dinastia reconhecida de luta livre das Ilhas Samoa, com vários membros para deixar sua marca em várias promoções, principalmente na WWE.

A família tem laços profundos com a luta com várias gerações de lutadores, muitos dos quais atingiram o estrelato incomparável. Alguns dos membros da família de destaque incluem ‘The OTC’ Roman Reigns, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Yokozuna, Rikishi, Jey e Jimmy usam e muito mais.

Alguns outros membros da família notáveis ​​incluem apenas Sikoa, Jacob Fatu, Umaga e Samoans Wild (AFA e Sika). A família Anoaʻi tornou -se sinônimo da WWE, e os membros da família acumularam vários elogios e títulos em promoção.

Aqui, vamos dar uma olhada em um desses prêmios, que está vencendo o jogo do Royal Rumble. O Royal Rumble é uma festa de luta livre profissional que segue as regras da Battle Royal, onde os participantes eliminam os oponentes jogando -os na corda superior. O jogo geralmente tem 30 concorrentes, com dois lutadores que começam e os novos participantes se juntam a cada 90 segundos até que todos os participantes estejam no ringue.

O primeiro evento de Royal Rumble foi realizado em 1988 e inicialmente apenas apresentou a partida de Rumble Men. Em 2018, a WWE apresentou a mesma partida na divisão feminina e, desde então, o PL sempre apresentou duas partidas de Rumble.

4. Yokzuna

A lenda da WWE Yokozuna foi o primeiro lutador de ascendência de Samoa a comemorar o WWF World Heavyweight Championship (WWE Championship). Ele foi duas vezes o campeão dos pesos pesados ​​da WWF e duas vezes o campeão da equipe da WWF (campeão da equipe de seleção mundial) com Owen Hart.

Yokozuna também foi o primeiro lutador da família Anoaʻi a vencer o Royal Rumble Match. O samoano venceu o Partido Real de 1993, realizado no arco da arena em Sacramento, Califórnia.

3. A rocha

Dwayne ‘The Rock’ Johnson é um dos nomes mais importantes que vem da família Anoaʻi que transcendeu o esporte e se tornou uma das maiores mega -estruturas do mundo. Johnson fez a transição para a ação após um período bem -sucedido na WWE e agora é um dos nomes mais importantes de Hollywood.

O rock foi o segundo lutador da família Anaaʻi a vencer o Royal Rumble Match, um elogio que ele capturou no Royal Rumble, de 2000, que foi realizado no Madison Square Garden, em Nova York, Nova York. Johnson eliminou o Big Show para vencer o jogo e atingiu seu ingresso para a WrestleMania.

2. Reina Roman

‘O OTC’ Roman Reigns é uma das estrelas ativas mais dominantes da família Anaaʻi. O OTC que inicialmente começou sua viagem na WWE com o Sheild (Dean Ambrose e Seth Rollins) se tornou o rosto da empresa, iniciando um dos mais dominantes que durou o título da WWE que durou 1316 dias.

Logo depois de iniciar seu reinado de singles em 2015, Reigns venceu o Royal Rumble Match 2015 e se tornou o terceiro lutador da descida de Samoa para fazê -lo. Reigns eliminou Rusev para vencer a partida de 2015, realizada no Wells Fargo Center, na Filadélfia, na Pensilvânia.

1. Jey Use

O uso de Jey ‘Evento Principal’ é o filho da lendária estrela do WWE Rikishi e se juntou à WWE com seu irmão Jimmy. .

Em 2023, Jey começou sua carreira de solteiros, que o viu se tornar uma sensação viral e subir em destaque com um breve reinado de título intercontinental e vários jogos de alto perfil. Jey surpreendeu o mundo em 1º de fevereiro de 2025, quando desafiou todas as probabilidades e eliminou o campeão mundial de 16 anos da WWE John Cena a vencer a partida de Rumble de 2025. .

Quem você acha que será o quinto membro da família Anoaʻi a vencer o Royal Rumble Match? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.