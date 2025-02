Cade Belyeu de Auburn chega ao primeiro home run de horas sazonais após a morte da mãe

O home run de Cade Belyeu ajudou Auburn a vencer a Holy Cross em frente a um recorde de 5.718 no recém -renovado Plainsman Park. (Foto de Michael Wade/Icon Sportswire através de Getty Images)

Auburn Cade Belyeu jardineiro perdeu sua mãe Staci na sexta -feira após uma batalha contra o câncer. Uma de suas primeiras ligações após sua morte foi liderar o técnico de beisebol Butch Thompson, que foi informado de que o aluno do segundo ano jogaria naquela noite contra a Holy Cross.

Mais tarde naquela manhã, Thompson não tinha certeza se Belyeu realmente tocaria, então ligou para Belyeu e perguntou o que queria. Roger Belyeu disse a Thompson que sua esposa gostaria que seu filho jogasse.

Belyeu teve uma noite em frente a um recorde de 5.718 no recém-renovado Plainsman Park, acertando um single em seu primeiro bastão e depois jogou um home run à direita para colocar os 3-1 tigres na sexta entrada.

“Acho que foi o mais inspirador que já vimos. A multidão, nossa multidão é simplesmente incrível. Eles sentiram absolutamente o que estava acontecendo com ele e a ovação para ele”, disse Thompson “, disse Thompson Via 1819 Notícias. “O Homer, é assim que as coisas incríveis acontecem nesse jogo. Queremos desses momentos”.

O lar de Belyeu foi pego por um jovem fã e retornou à equipe, de acordo com o Montgomery Advertiser. Thompson apresentou Belyeu com ele depois dos tigres ‘ 4-1 vitória.

“Esse foi literalmente o melhor que eu já vi no beisebol”, disse a segunda base júnior Eric Snow.