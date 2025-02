Cade Cunningham ha dominato nell’ultimo mese

Quando Cade Cunningham è entrata per la prima volta in campionato nel 2021, i fan di Detroit Pistons hanno detto che dovevano solo aspettare perché sentivano che un giorno sarebbe stato un All-Star e guidare la squadra a onorare.

Sembra che quel giorno sia arrivato quel giorno.

Cunningham è stato fantastico in questa stagione, soprattutto nell’ultimo mese, e i francobolli sembrano migliori di quanto non abbiano da anni.

Secondo Evan Sidery, Cunningham è in media 29,4 punti, 9,7 assist e 5,6 rimbalzi su una percentuale di tiro reale di 57,6 nell’ultimo mese.

Come notato da Sidery, i Pistons sono ora vincitori di sette partite consecutive e sono a proprio agio nei playoff in questo momento, 3,5 partite di fronte a Orlando Magic per il sesto seme.

Cade Cunningham gioca come superstar dei francobolli nell’ultimo mese: 29,4 punti

9.7 Assist

5.6 rimbalzi

57,6 ts% Detroit, vincitori di sette uguali, sono a proprio agio nei playoff in questo momento 3,5 partite davanti alla magia per i semi n. 6. pic.twitter.com/gr8zpeunnz – Evan Sideery (@esidery) 25 febbraio 2025

Possono continuare?

Sembra che se Cunningham continui a giocare in questo modo e non mostra alcuna prova di rallentamento.

Pubblica 25,8 punti, 6,3 rimbalzi e 9,5 assist per Combatti per la stagione 2024-25, che è tutto il numero più alto della sua carriera.

Questa è la sua migliore stagione di sempre ed è per questo che la sua squadra prospera.

Questo è anche il motivo per cui Cunningham ha finalmente guadagnato la sua prima performance All-Star questo mese, ed è ovvio che ora tutti conoscono il tipo di talento che ha.

La svolta di Pistons è una delle più grandi storie della lega.

Dopo la visione cupa dell’anno scorso, sembrano una squadra completamente diversa e in realtà sono temuti dai loro avversari.

Cunningham non è solo e gli altri giocatori e lo staff tecnico di Detroit hanno portato i francobolli a nuove altezze.

Ma la sua gara attuale sembra Cunningham che offre la speranza che i fan di Piston abbiano avuto per anni.

PROSSIMO: Paul George ha una registrazione onesta intorno alle partite di 76er