Caitlin Clark è il n. 22 Jersey Iowa in pensione alla Carver-Hawkeye Arena

La dolce metà dell’Indiana, Caitlin Clark, è tornata a casa domenica quando l’Iowa si è ritirato a 22 Jersey Carver-Hawkeye Arena.

L’iniziatore WNBA recentemente incoronato ha ricevuto solo un terzo giocatore dell’Iowa che si è ritirato le camicie, unendosi a Megan Gustafson (n. 10, in pensione nel 2020) e Michelle Edwards (n. 30, in pensione nel 1990).

Clark, che ha trascorso quattro anni con Hawkeyes, è diventato un capocannoniere di uomini o donne di tutto tempo nella divisione I NCAA, era un doppio atleta dell’anno Big Ten -Year (2023, 2024), un triplo giocatore di Big Ten da allora ( 2022-2024), Tre volte Big Ten Tournament Mop (2022-2024) e il primo-Big Ten della prima squadra (2021-2024).

Clark, che non ha mai incontrato il logo che non ha voluto sparare, si è fatto strada nel cuore degli appassionati di basket dell’Università femminile con audaci saltatori a 3 punti e stile frenetico con Hawkeyes. Clark ha trovato la palla come una guardia di una squadra o luci sparate, Clark ha sempre trovato il modo di guidare la sua squadra, che è stata premiata per quattro viaggi consecutivi al torneo NCAA.

Nell’aprile 2024, Clark fu selezionata per la febbre dell’Indiana nella bozza di WNBA con la prima scelta generale. Nella sua campagna per principianti, Clark ha aggiunto molti riconoscimenti al suo riassunto, tra cui il primo principiante a far cadere una tripla per raddoppiare il WNBA, è stato nominato nella squadra all-rookie e guida la lega come assistenti.

Clarkia, l’atleta AP del 2024, è ampiamente considerato come un personaggio di cambio di gioco femminile, che aiuta ad aumentare la visibilità sia nel basket del college femminile che nei spazi professionali.

La cerimonia pensionistica di Jersey è stata solo la prima delle due serie a tornare a Clark all’Arena Carver-Hawkeye quest’anno. Mercoledì, la febbre ha annunciato il gioco espositivo che ha ospitato contro la squadra nazionale brasiliana 4. Maggio.

