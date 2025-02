Caitlin Clark elogia a febre do escritório principal por adicionar veterinários na baixa temporada: “Acho que é exatamente o que precisávamos”

A estrela de Indiana Fever, Caitlin Clark, disse a jornalistas em Indianapolis na segunda -feira que está “realmente empolgado” com as adições que a equipe fez essa baixa temporada. Além de assinar Kelsey Mitchell novamente, a febre contratou Dewanna Bonner, Natasha Howard e Sydney Colson e mudou para Sophie Cunningham.

“Eu tive que me exercitar com o DB”, disse Clark após a conferência de imprensa introdutória de Bonner. “Como algumas ligas de baixa temporada e coisas no exterior terminam um pouco, muitos deles começarão a voltar e acho que será muito divertido entrar na academia e estar com meus colegas de equipe e simplesmente começará a montar as peças e ver o que funciona ou o que quer que seja .

O Young Fever Nucleus, liderado por Clark, Mitchell e Aliyah Boston, levou a equipe à sua primeira aparição nos playoffs desde 2016 na última temporada, mas Bonner e o Connecticut Sun os levaram na primeira rodada. Em vez de descansar nos louros, o novo escritório principal de febre, liderado pelo presidente de operações de basquete, Kelly Krauskopf e General Amber Cox, gerente, colocou excesso de reconstrução.

Eles começaram o processo roubando outra figura -chave do sol, Stephanie White, a quem contrataram como seu novo treinador depois de se despedir de Christie. Então, eles se dedicaram a melhorar a lista e as figurinos. Melhorar, particularmente no lado defensivo, não era o único objetivo. Continuar com mais experiência foi essencial. A equipe na última temporada teve apenas 19 participações combinadas na pós -temporada.

“Foi sobre isso que eles falaram quando estávamos nos playoffs no ano passado. Nós realmente não tivemos muita experiência em jogar nos jogos dos playoffs”, disse Clark. “Então, adicionando aos jogadores que estiveram nesta liga, eles sabem o que é necessário para vencer, eles sabem o que é necessário para chegar às finais, eles sabem o que é necessário para ganhar campeonatos. Acho que é exatamente o que precisamos em Nossa fantasia “

Clark: ‘Os próximos anos serão incríveis’

Bonner é um campeão duas vezes que está na liga desde 2009, e seus 87 jogos de playoff de corrida são os mais ativos. Enquanto isso, Howard traz três títulos e 53 jogos de experiência nos playoffs, que estão empatados em quarto lugar entre os jogadores ativos. Embora Colson não possa corresponder a esses dois para aparições nos playoffs, ele estreou na WNBA em 2011 e ganhou dois títulos com ases de Las Vegas em 2022 e 2023. Até Cunningham existe desde 2019 e está nos playoffs cinco vezes.

“Acho que todas as pessoas que você pergunta nesta liga anterior ou colegas de equipe que tiveram, só têm coisas boas a dizer sobre elas”, disse Clark. “É por isso que todas as melhores equipes perseguiram esse tipo de jogador, porque sabem o tipo de ativo nas fantasias”.

Os esforços da febre nesta baixa temporada não se limitaram à equipe ou mesmo ao escritório principal. Em janeiro, A organização anunciou uma instalação prática de US $ 78 milhõesque será concluído a tempo da temporada 2027. Esse tipo de compromisso financeiro foi uma razão importante pela qual agentes livres como Bonner estavam dispostos a ingressar na equipe.

“Chegue a uma franquia que está cultivando esportes femininos … sou abençoado”, disse Bonner. “Sinto -me honrado por estar aqui agora e espero publicar o produto que todos merecem aqui”.

Clark ecoou esses comentários, chamando febre “ele Franquia de todos os esportes femininos … não importa o esporte. “O novato do ano de 2024 está confiante de que esses investimentos pagarão dividendos.

“Eles veem o tipo de multidão que recebemos, a emoção que estamos gerando não apenas em Indiana, mas em todo o país”, disse Clark. “Acho que os próximos anos serão incríveis para esta franquia e continuarão sendo, esperançosamente, mais de 10 anos. Helpping, vencemos alguns campeonatos”.