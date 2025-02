Caitlin Clark offre il suono della febbre fuori stagione

INDIANAPOLIS – Caitlin Clark è rimasto relativamente silenzioso quando la febbre dell’Indiana ha iniziato a revisionare fuori stagione.

Stephanie White ha preso il controllo come allenatore. Amber Cox è diventato CEO. È stata annunciata la costruzione di una nuova struttura pratica. E poi il franchising ha portato campioni di WNBA Dewanna Bonner E Natasha Howard.

La squadra ha accolto con favore Bonner lunedì e Clark era lì per dare le mosse fuori stagione.

“Sanno cosa è necessario per vincere, sanno cosa significa raggiungere le finali, sanno cosa è necessario per vincere i campionati”, ha detto Clark con un riferimento ai nuovi arrivati. “Penso che sia esattamente ciò di cui avevamo bisogno nel nostro condimento. Ma non sono solo bravi giocatori di basket, sono grandi leader e persone fantastiche e so che l’ufficio frontale lo ha preferito.”

Non commettere un errore, Clark gestisce ancora questa squadra in campo.

Nella stagione storica, che ha rappresentato il Rookie of the Year League, rompendo il segno della stagione WNBA per assistenza, gioca abitualmente prima della folla con la selezione e trae una valutazione televisiva record, l’ex star dello Iowa ha svolto un ruolo chiave nell’aiutare La febbre in sette anni di siccità post -stagionale mentre riporta il franchising all’importanza nazionale.

E con la stella che spara a Kelsey Mitchell e in avanti All-Star Aliyah Boston, una nuova arrivata dell’anno 2023, entrambi la prossima stagione, Clark pensa che la febbre nel 2025 potrebbe fare un altro salto in avanti e credere che anche i nuovi arrivati ​​lo vedano.

“Questo è il franchise di tutti gli sport femminili, dico, non importa quale sport sia”, ha detto. “Vedono il tipo di folle che otteniamo, l’eccitazione che creiamo non solo in Indiana ma in tutto il paese. Penso che i prossimi anni saranno fantastici per questo franchising e continueranno, si spera, per altri 10 anni.

L’Indiana ha riempito in gran parte uno in un’omissione evidente dell’anno scorso – esperienza con post -stagione.

La scorsa settimana, la febbre ha introdotto di nuovo Howard, un doppio All-Star e un campione della Triple League, in un franchising, che inizialmente ha sviluppato il n. 5 nel 2014 nel 2014.

Bonner, il sei volte campione All-Star e un campione della doppia lega che necessita di sette punti per superare Tina Thompson per il n. 3 nella lista WNBA nella sua carriera, ha lavorato con Clark prima della sua conferenza stampa introduttiva.

Clark ha poi preso parte all’evento, e sebbene non fosse in programma di parlare, lo ha fatto comunque.

“Penso che sarà molto divertente entrare in palestra e stare con i tuoi compagni di squadra e iniziare la canzone insieme e vedere cosa funziona o cosa non lo è”, ha detto Clark. “Ma penso che avremo molti modi diversi per fare molte cose diverse. Penso che sia ciò che è super eccitante.”

Nel frattempo, Bonner indosserà n. 25 invece del suo tradizionale n. 24, perché questo numero ha ritirato la febbre in onore delle catture della Hall of Famer Tamika. Ora Bonner può concentrarsi sul lavorare con Clark e Boston in campo aiutandoli a guidarli nei giocatori del campionato dello spogliatoio.

L’anno scorso, Clark e Bonner hanno attraversato i viaggi in un notevole scambio quando sono stati collegati a una lancia corta durante il secondo e ultimo gioco della serie Play -off.

“Penso che fossero solo due giocatori in competizione che volevano vincere e spingere le loro squadre per raggiungere il traguardo”, ha detto Bonner. “È un gioco, quindi le emozioni sono alte, la tensione è alta, ma sono entusiasta di andare in tribunale con Caitlin. Penso che ci stiamo solo vivendo.”

Questo è sicuramente un piano, perché l’Indiana continua a perfezionare la sua lista.

I funzionari della squadra hanno anche annunciato la scorsa settimana di aver firmato un agente libero Sydney Colson, un campione della doppia lega, e hanno vinto Sophie Cunningham da Phoenix nell’accordo delle quattro squadre che si trovava all’Indiana, a partire da Smith.

L’Indiana ha anche rinunciato al concetto precedente della selezione di Grace Berger e Victoria Saxton, e i funzionari della squadra lo hanno annunciato e Katie Lou Samuelson ha accettato di dividere.

White, Cox e il presidente delle operazioni di basket e commerciali Kelly Krauskopf non hanno ancora detto se i movimenti prima del design WNBA di aprile siano completati.

Sebbene no, Clark e Bonner credono che questa versione della febbre possa combattere per il titolo – e quindi gli agenti liberi si sono uniti alla febbre.

“Le guardie di punto dinamico possono facilmente metterti in grado di segnare facilmente, e penso che giocare con Kelsey e AB (Boston), sarà facile segnare”, ha detto Bonner prima di parlare della folla in una conferenza stampa. “Sono entrato, ero contento,” Oh mio Dio, non so se ho mai avuto molte persone nei media. “Spero di poter rilasciare un prodotto che tutti meritano qui.”