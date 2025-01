Caleb Love eleva o Arizona no número 3 do estado de Iowa em OT com Zumbador na corte do meio selvagem

Caleb Love conectou um ridículo 50 pés na campainha para forçar o tempo extra na segunda -feira à noite. (Christopher Hook/Icon Sportswire através de imagens Getty)

Caleb Love surpreendeu os ciclones na noite de segunda -feira.

A estrela do Wildcats não apenas atingiu alguns triplos consecutivos em tempo extra que finalmente colocaram o estado de Iowa, mas drenaram um timbre ridículo de desespero de muito além da linha do tribunal médio para forçar o período adicional. Graças à sua heroicidade, o Arizona conquistou uma ótima vitória de 86 a 75 sobre os ciclones no McKale Memorial Center.

“Você está apenas tentando suportar e ter uma chance”, disse o técnico do Arizona, Tommy Lloyd, Via Chris Williams por Fanatic. “Um desespero três provavelmente não é a possibilidade de você estar tentando se dar, mas foi um ótimo teatro … foi um ótimo momento para o basquete do Arizona, e vamos celebrar isso. Nossos meninos merecem, não Ele fez, ele não fez isso, ele não o fez, não o fez.

O estado de Iowa avançou no final do confronto na segunda-feira e parecia bom a caminho de uma vitória, o que o levaria para 18-2 no ano e o manteve alinhado com o número 6 de Houston no topo do Big 12 carreira. Depois de alguns lances livres com apenas 2,2 segundos no relógio, o amor pegou um passe de entrada e o empurrou na quadra para uma última tentativa.

Surpreendentemente, seu tiro foi perfeito. Ele nem estava no logotipo do Arizona quando jogou.

“Não sei quais são as chances desse tiro. Via Williams. “As probabilidades nessa situação provavelmente diriam que você provavelmente é melhor não falhar e defender”.

O amor também não desistiu lá. Ele acertou alguns triplos consecutivos em tempo extra para ajudar a aumentar o que acabou sendo uma corrida de 15 a 4 no período extra. Seu tigela de Timbre parecia tirar tudo do estado de Iowa.

O Arizona foi avançado para obter a vitória de 11 pontos, que é, com muito, sua maior temporada. Isso os levou para 14-6 e 8-1 no jogo Big 12.

Tamin Lipsey liderou o estado de Iowa com 18 pontos, 14 dos quais chegaram no primeiro tempo. Keshon Gilbert acrescentou 17 pontos e Dison Jackson terminou 10 pontos e 10 rebotes. Os Cyclones, que tiveram uma série de 12 vitórias consecutivas no início desta temporada e subiram para o número 2 no ranking nacional, perderam agora dois dos últimos quatro. Eles receberão o estado de Kansas no próximo sábado, antes de viajar para o número 11 do Kansas na próxima semana.

Love, que se transferiu para o Arizona depois de passar suas três primeiras temporadas na Carolina do Norte, entrou no jogo de segunda -feira com uma média de 15,3 pontos e 4,5 rebotes por jogo nesta temporada. Ele terminou com 22 pontos depois de disparar apenas 4 de 14 por trás do arco. Tobe Awaka terminou 17 pontos e 12 rebotes, e Carter Bryant e KJ Lewis acrescentaram 14 pontos do banco cada um.

Os Wildcats parecem ter se recuperado em grande parte depois de sofrer várias perdas ruins no início do ano, onde cinco de seus nove primeiros caíram. Eles perderam apenas uma vez no jogo Big 12 e agora sentem metade do jogo Cougars na classificação da conferência.

Embora ele tenha levado o que poderia ser facilmente uma das melhores fotos da temporada para fazê -lo, o Arizona está claramente de volta à estrada.