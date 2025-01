Caleb Williams reagisce all’assunzione di Ben Johnson da parte dei Bears

I Chicago Bears hanno raggiunto il loro obiettivo principale e ingaggiano Ben Johnson come nuovo allenatore.

Johnson, che ha fatto scalpore come coordinatore offensivo dei Detroit Lions, è emerso come uno dei candidati allenatori più ricercati della NFL in questa offseason.

La sua decisione di unirsi a un rivale di divisione aggiunge un ulteriore livello di intrigo, soprattutto con i Bears che hanno Caleb Williams.

Parlando di Williams, la prima scelta assoluta del 2024 ha già mostrato entusiasmo per il suo futuro allenatore, apprezzando l’annuncio Instagram della NFL dell’assunzione di Johnson.

Caleb Williams ha parlato del suo nuovo allenatore… pic.twitter.com/TWLO8O4sww — Tom Pelissero (@TomPelissero) 20 gennaio 2025

Il potenziale abbinamento tra l’innovativa chiamata di Johnson e l’abilità dinamica di regia di Williams ha fatto sì che i fan dei Bears sognino un futuro offensivo esplosivo.

La trasferta di Johnson a Chicago arriva dopo tre anni di grande impatto con i Lions, dove ha trasformato il loro attacco in una delle unità più potenti della lega.

Diventerà il 19esimo allenatore nei 105 anni di storia dei Bears, prendendo il posto lasciato libero da Matt Eberflus.

L’opportunità è arrivata dopo l’inaspettata uscita dai playoff dei Lions contro Washington, nonostante fossero la testa di serie della NFC.

Mentre Johnson inizia a dare forma alla sua visione per i Bears, i rapporti suggeriscono che sta prendendo di mira Dennis Allen per guidare la difesa.

I pezzi stanno andando al loro posto per una nuova era nel calcio di Chicago con l’esperienza offensiva di Johnson al timone.

La ricerca di Johnson da parte dei Bears è iniziata con un’intervista virtuale l’11 gennaio durante la settimana di addio del primo turno dei Lions.

Era chiaramente molto richiesto, intervistando anche i Jacksonville Jaguars, i Las Vegas Raiders e i New England Patriots prima di scegliere Chicago come destinazione.

