Caleb Williams rivela di aver subito uno scherzo da parte degli adolescenti

CHICAGO – Il linebacker dei Bears Caleb Williams può riderci sopra adesso, ma uno scherzo da pesce gatto ha fatto infuriare il numero 1 quando è stato indotto a credere che stesse parlando con il suo nuovo allenatore.

Williams, che è apparso nel “St. Brown Podcast” con i ricevitori wide NFL Amon-Ra ed Equanimeous St. Brown, ha descritto come è stato indotto con l’inganno a credere che il coordinatore offensivo dei Detroit Lions, Ben Johnson, lo stesse contattando per informarlo che sarebbe stato i Chicago Bears. “Un altro allenatore.

Venerdì Williams ha ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto che ha attirato la sua attenzione.

“Ciao Caleb, sono Ben Johnson”, si legge nel messaggio. “Volevo avvisarti prima che venga pubblicato sui media, accetterò il lavoro di HC. Sono molto entusiasta di lavorare con te in futuro. Grandi cose.”

Williams stava giocando a un videogioco, quindi ha detto che non era concentrato come avrebbe dovuto per individuare eventuali discrepanze. Il quarterback sapeva che i Bears erano al centro dei colloqui del primo turno per trovare il 19esimo allenatore dell’organizzazione e pensava che la squadra avesse già intervistato Johnson.

Il testo è stato approvato venerdì 10 gennaio. L’intervista virtuale di Johnson con i Bears era prevista per il giorno successivo.

“Quel testo era così ufficiale”, ha detto Williams. “Ho ricevuto quel messaggio dagli allenatori del college e da altri allenatori prima di essere arruolato, tutti in modi diversi. Sembrava pazzesco professionale.”

Williams si rivolse ad Amon-Ra St. Brown, suo ex compagno di squadra degli USC Trojans, per confermare il numero di Johnson prima di rispondere. Williams ha detto che St. Brown non ha risposto rapidamente, quindi dopo aver inviato il messaggio ha chiamato il numero per verificare i suoi sospetti.

A ricevere quella chiamata FaceTime c’era un gruppo di adolescenti che ridevano stupiti di aver ingannato il quarterback dei Bears.

“Non mentirò, è stato un classico scherzo”, ha detto Williams. “Era uno scherzo di classe A, di livello S. Devo dare loro degli oggetti di scena. Non ero chiuso dentro in quel momento.”

Williams ha detto al “St. Brown Podcast” che pensava di essere stato registrato quando ha chiamato un numero sconosciuto e voleva mantenere la calma nel caso in cui la loro interazione fosse stata resa pubblica. Ma non appena ha riattaccato, le sue emozioni sono cambiate.

“Volevo rompere un po’ di merda”, ha detto. “Ero furioso.

Per la prima volta in 15 anni, Williams ha detto che avrebbe dovuto cambiare il suo numero di telefono.

Mercoledì, i Bears avevano intervistato 12 candidati per la loro posizione aperta di capo allenatore. Quando Amon-Ra St. Alla domanda di Brown su quali qualità vorrebbe in un capo allenatore, Williams ne ha elencate diverse che gli ricordavano l’allenatore dei Lions Dan Campbell.

“Mente forte. Leader di uomini”, ha detto Williams. “Penso che sia una cosa grandiosa con quello che avete tutti lì a Detroit.

In seguito ha dettagliato i dettagli che gli piacerebbe vedere in chi i Bears assumeranno per guidare la franchigia dopo essere andato 5-12 durante la sua stagione da rookie.

“Egoisticamente, voglio un ragazzo dalla mentalità offensiva, così posso costruire con lui e stare con questo allenatore per i prossimi 19, 17, 15 anni, così posso anche imparare e crescere e cose del genere da lui e da quello che ha visto e cosa ne ha passate.” con altri QB o erano in giro”, ha detto Williams. “Quindi è egoista.

“Ma se troviamo un allenatore eccezionale e siamo bravi con la gestione del tempo, bravi con l’orologio, bravi nel controllare il gioco. È ovviamente un fattore importante. Nel nostro gioco, la prima volta che abbiamo giocato al tuo posto.” , Un fattore importante è stato poter aiutare a controllare il tempo e quindi aiutare a trovare i ragazzi giusti per vincere i campionati. Questo è l’unico obiettivo che ho per la mia carriera nella NFL, vincere un campionato e più campionati.