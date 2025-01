Caleb Williams sobre o que ele gostaria de ser um técnico do Bears: ‘Egoisticamente, quero um cara com mente ofensiva’

O Chicago Bears está procurando substituir o ex-técnico Matt Eberflus, e Caleb Williams tem algumas ideias sobre o que deseja em um treinador principal.

O QB1 de Chicago foi para St. podcast com os irmãos Amon-Ra e Equanimeous St. Brown na quarta-feira. No podcast, Williams falou sobre as qualidades que espera que o novo treinador tenha.

“Egoisticamente, quero um cara com mente ofensiva para poder construir com ele e estar com aquele treinador pelos próximos 19, 17, 15 anos, e então também posso aprender e crescer com ele e com o que ele viu e pelo que passou. .” .talvez com outros quarterbacks”, disse Williams.

Williams disse que também ficaria feliz com “um treinador de grande porte” se ele tivesse algumas das qualidades certas. Ele quer um treinador “determinado” e um “líder de homens”, alguém que possa construir uma equipe vencedora do campeonato. “Esse é o único objetivo que tenho”, disse Williams, ganhar um campeonato.

O jovem quarterback também falou sobre o vestiário “apertado” do Chicago, que conseguiu se manter positivo apesar de ter 5-12 na temporada. “Estávamos perdendo e tudo mais, (e) o vestiário era o mesmo, desde o campo de treinamento até o final da temporada”, disse Williams.

Além da liderança e do talento, Williams mencionou, diversas vezes, que quer um treinador que seja bom em gerenciamento de tempo. O pedido é notável, visto que a gota d’água para Eberflus (que tinha um longo histórico de tomar decisões questionáveis) foi uma jogada final desastrosamente mal administrada em uma derrota de três pontos para o Detroit Lions que enfureceu o vestiário.

No início do episódio de quarta-feira, os três jogadores falaram sobre o coordenador ofensivo do Lions, Ben Johnson, um candidato a treinador principal do Bears cujo nome esteve envolvido na pesca de Williams na semana passada. Com base nos atributos ideais de Williams, Johnson, que foi entrevistado pelos Bears em 11 de janeiro, seria uma boa opção para o jovem quarterback, para grande desgosto do recebedor do Detroit, Amon-Ra.

Amon-Ra, ex-companheiro de equipe de Williams na USC, brincou dizendo que vinha criticando Williams e Johnson na tentativa de dissuadi-lo de ir para Chicago.

“Só para você saber, eu disse a Ben ‘Caleb é um lixo, você não quer ir para lá’”, brincou Amon-Ra. “Eu disse: ‘Caleb é uma diva, ele é um filho da puta egoísta, ele vai querer tudo sozinho, ele se acha o cara mais inteligente do mundo, ele não pode ser treinado’”.

A tática de Amon-Ra também se aplica a Johnson, que foi alvo de inúmeras entrevistas como treinador principal: “Se alguém me perguntar: ‘Como está Ben?’ ‘Ben é um lixo, ele não pode fazer jogadas…’”, disse Amon-Ra.

Apesar da esperança de Amon-Ra de impedir Johnson de deixar Detroit, os três pareciam resignados com o fato de que Johnson, que teve quatro entrevistas como treinador principal no fim de semana passado, provavelmente iria para outro lugar nesta entressafra.

“Ele se foi”, interrompeu Equanimeous para seu irmão. “Diga adeus. Deixe pra lá.”

Williams acrescentou que queria um treinador com “fogo” que pudesse igualar o seu. “Não quero pessoas que não tenham fogo”, disse Williams. “Acho que tenho um certo fogo ao meu redor, dentro de mim, que certas pessoas não conseguem treinar.”

Isso trouxe Williams de volta para Johnson.

“Se for Ben, então…” Williams disse, parando e olhando para Amon-Ra. “Se não é assim, então é o que é.”

Até quarta-feira, os Bears entrevistaram ou solicitaram entrevistar 15 candidatos para o cargo. Oito desses candidatos, incluindo nomes notáveis ​​​​como o coordenador defensivo do Lions Aaron Glenn, o ex-técnico dos Seahawks Pete Carroll, o ex-técnico do Washington Commanders Ron Rivera e outros, já concluíram suas entrevistas.