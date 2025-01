Calendário atualizado, correspondências, resultados e detalhes de transmissão ao vivo

O número 2 favorito, Anders Antonsen, procurará defender seu título de The Masters da Indonésia.

A atenção de Bádminton se move para a Indonésia nesta semana, desde que a Indonésia Masters 2025 começa em 21 de janeiro. Após o Indian Open, o Super 500 Tournament no BWF World Tour Circuit será apenas o terceiro grande torneio BWF após as finais da turnê mundial no mês passado. . O torneio tem um prêmio total de US $ 475.000.

Viktor Axelsen e um Se Young conseguiram a coroa do Indian Open, mas não participarão do próximo Masters 2025 Indonésia.

Anders Antonsen e Shi Yuqi, que pularam a abertura da Índia após seu último jogo no Open da Malásia em 2025 em Kuala Lumpur, retornará aos mestres da Indonésia. Shi Yuqi competirá como número 1, enquanto Antonsen tem o número 2 e também defenderá seu título.

Em indivíduos do sexo feminino, o campo é liderado por Wang Zhiyi. Enquanto isso, os principais favoritos da categoria de duplas mistas são a dupla experiente de Chen Tang Jie e Toh Ee Wei. Nas duplas femininas, os chineses Li Yijing e Luo Xumin são as cabeças seriais número um.

Quando o Masters 2025 começará?

O Masters 2025 Indonésia começará em 21 de janeiro e terminará em 26 de janeiro.

Onde o Masters 2025 será realizado?

A Indonésia Masters 2025 será realizada em Itora Senayan, Yakarta, Indonésia.

Quem são os defensores da Indonésia Masters 2025?

Indivíduos do sexo masculino: Anders Antonsen (Dinamarca)

Indivíduo feminino: Wang Zhiyi (China)

Masculino duplos: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Indonésia)

Duplas femininas: Liu Shengshu/Tan None (China)

Duplas mistas: Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China)

Quem são os chefes em série da Indonésia Masters 2025?

indivíduos do sexo masculino

Shi Yuqi Anders Antonsen Jonathan Cristian Kunlavut Vitidsarn li Shifeng Kodai Naraoka Chou Tien-Chen Antonio Sinisuka Ginga

indivíduo feminino

Wang Zhiyi Gregoria Mariska Tunjung Voloka Miyazaki Pornopaee Chochuwong Yeo Jia Min Ratchanok Intanon PV Sindhu Princesa Kusuma Wardani

Masculino duplos

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Aaron Chia/Soh Wooi Yik Lee Jhe-Hui/Yang Po-Hsuan Satwiksairaj Rankireddy/Chiag Shetty Kang Min Hyuk/Kim ganhou Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani Homem wei chong/tee kai wun Huang Di/Liu Yang

Duplas femininas

Li Yijing/Luo Xumin Nacarado Tan/Thinaah Muralitharan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam Kim Hye-Jeong/Kong Hee-Yong Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong Sung Shuo-Yun/Yu Chien-Hui

Duplas mistas

Chen tang jie/toh ee wei Goh logo Huat/Shevon Jemie Lai Yang Po-Hsuan/Hu Ling-Fang Cheng Xing/Zhang Chi Guo Xinwa/Chen Fanghui Dechapolo puavaranukroh/subissara paewsampr Hiroki Midorikawa/Natsu Saito Tan Kian Meng/Lai Pei Jing

Quem são os jogadores que representarão a Índia na Indonésia Masters 2025?

indivíduos do sexo masculino: Lakshya Sen, Priyanshu Rajawat

indivíduo feminino: Aakarshi Kashyap, Malvika Bansod, PV Sindhu, Anupama Upadhyaya

Masculino duplos: Satwiksairaj Rankireddy/Chiag Shetty

Duplas femininas: Ashwini Ponnappa/Tanisha Crasto

Duplas mistas: Dhruv Kapila/Tanisha Crasto, Rohan Kapoor/Ruthvika Shivani Gadde

Quem são os jogadores que representarão a Malásia no Masters 2025 Indonésia?

indivíduos do sexo masculino -Leong Jun Hao

indivíduo feminino – Goh Jin Wei

Masculino duplos – Espere Yee Low, Eng Cheong Ng, Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn, Wee Kiong Tan, Wei Chong Man, Kai Wun Tee, Junaidi Arif, Roy King Yap, Yew sem ONG, EE Yi Teo, Aaron Chia e Wooi Yik SoH

Duplas femininas – Tan Pearly/Thinaah Wallharan

Duplas mistas – Kian Meng Tan, Pei Jing Lai, Tien Ci Wong, Chiew Sien Lim, Pang Ron Hoo, seu Yin Cheng, Soon Huat Goh, Shevon Jemie Lai, Tang Jie Chen, Ee Wei Toh

Quem são os jogadores que representarão Cingapura no Masters 2025 Indonésia?

indivíduos do sexo masculino – Jason Teh, Loh Kean Yew

indivíduo feminino -Yo jia min

Calendário da competição de mestrado indonésio 2025

Primeira rodada: 21-22 de janeiro

21-22 de janeiro Segunda rodada: 23 de janeiro

23 de janeiro Quartas de final: 24 de janeiro

24 de janeiro Semifinais: 25 de janeiro

25 de janeiro Fim: 26 de janeiro

Onde e como ver a transmissão ao vivo e a televisão da Indonésia Masters 2025 na Índia?

Os fãs podem ver transmissão ao vivo e transmissão ao vivo no Sports18 e Jio Cinema. O marcador vivo pode ser seguido no Software de torneio BWF.

Onde e como ver a transmissão ao vivo e televisão da Indonésia Masters 2025 na Malásia?

Os fãs podem ver a transmissão ao vivo nos canais da Astro Network. O resultado ao vivo pode ser seguido no software do torneio BWF.

Onde e como ver a transmissão ao vivo e televisão da Indonésia Masters 2025 em Cingapura?

Os fãs podem assistir ao vivo transmitido no Spotv, além de transmiti -lo ao vivo no Spotv. O resultado ao vivo pode ser seguido no software do torneio BWF.

Onde e como ver a transmissão ao vivo da Indonésia Masters 2025 na Indonésia?

Os fãs da Indonésia podem ver a transmissão ao vivo da Indonésia Masters 2025 em várias fontes, como a primeira mídia, visión+, MNC Vision, Spotv e Live Broadcast in RCTI+. Você também pode seguir os resultados ao vivo no software de torneios.

Calendário completo, festas e resultados da Índia para a Indonésia Masters 2025

1 a 21 de janeiro (terça -feira)

Décimo oitavo das duplas masculinas masculinas

Satwiksarj Rankieddy/Chireg Shetty Beat Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh (21-16, 21-15)

Dezessete -duplas duplas de fêmeas

Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa Beat Ornnicha JongsathapornParn/Sukitta Suwachai (21-6, 21-14)

Dia 2 – 22 de janeiro (quarta -feira)

Macho individual de homens sem fim

Ayush Shetty perdeu para Shi Yuqi (19-21, 19-21)

Kiran George perdeu para Jeon Hyeok Jin (12-21, 10-21)

Pruyanshu Rajawat perdeu para Kodai Naraoka (14-21, 21-13, 18-21)

Lakshya Sen derrotou Takum Obayashi (21-9, 21-14)

16 -Final das mulheres do sexo feminino

RAKSHITHA SNIA Santhosh Ramraj perdeu para Voloka Miyazaki (17-21, 19-21)

Tanya Hemanth perdeu para Ratchanok Intanon (14-21, 11-21)

Anupama upadhyaya perdeu para Gregoria Mariska Tunjung (12-21, 5-21)

PV Sindhu perdeu para Thuy Linh Nguyen (20-22, 12-21)

Aakarshi Kashyap perdeu para Nozomi Okuhara (10-21, 13-21)

Dezessete -duplas duplas de fêmeas

Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa Beat Ornnicha JongsathapornParn/Sukitta Suwachai (21-6, 21-14)

Décimo oitavo de duplas duplas mistas

Rohan Kapoor/Gadde Ruthvika Shivani perdeu para Gregory Mairs/Jenny Mairs (9-21, 13-21)

Calendário completo da Malásia, correspondências e resultados do Indonésia Masters 2025

1 a 21 de janeiro (terça -feira)

Décimo oitavo das duplas masculinas masculinas

Homem Wei Chong/Kai Wun Tee venceu Sun Wen Jun/Zhu Yi Jun (21-19, 21-14)

Junaidi Arif/Roy King Yap venceu Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (21-17, 21-19)

Aaron Chia/Soh Wooi Yik venceu William Kryger Boe/Christian Faust Kjaer (21-13, 23-21)

ONG YEW SIN/TEO EE YI Lost para Ming Che Lu/Tang Kai Wei (21-23, 21-14, 19-21)

Nur Mohd Azriyn/Tan Wee Kiong venceu Leo Rolly Carnando/Bagas Mauna (21-16, 21-17)

Wong Tien Ci/Lim Tze Jian derrotou Chaloempon Charoenkitamorn/World Thongsa-Nga (21-16, 21-15)

Dezessete -duplas duplas de fêmeas

Teoh mei xing/go pei kee batida cantada shuo yun/yu chien hui (21-16, 22-20)

Lim Chiew Sien/Lai Pei Jing venceu Chiu Pin-Chian/Tung Ciou-Tong (21-19, 21-12)

Thinaah Muralitharan/Tan Pearly Beat Hsu e Ching/Sung Yu Hsuan (21-16, 21-19)

