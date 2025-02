Calendário completo de Kolkata Knight Riders

Kolkata Knight Riders venceu o IPL 2024.

A Premier League of India (IPL) 2025 começará em 22 de março, com os campeões de defesa de Kolkata Knight Riders (KKR) contra o Royal Challengers Bengaluru (RCB) no primeiro jogo da temporada em Calcutá. O estágio dos playoffs começará em 20 de maio, com a final programada para 25 de maio em Kolkata.

A KKR entrará na temporada como defensores. Eles dominaram o IPL 2024, terminando como toppers na fase da liga e derrotando Sunrisers Hyderabad (SRH) confortavelmente tanto no qualificador 1 quanto na final.

Como a última temporada, a KKR jogará sete jogos em casa, Eden Gardens, em Kolkata.

Os atuais campeões enfrentarão RCB, Chennai Super Kings (CSK), Rajasthan Royals (RR), Punjab Kings (PBKS) e Sunrisers Hyderabad (SRH) duas vezes na temporada, enquanto eles enfrentarão Gujarat Titãs (GT), Mumbai Is (Mi ), Lucknow Super Giants (LSG) e Delhi Capitals (DC) uma vez na temporada.

KKR vai me enfrentar e DC em apenas jogos fora de casa (uma vez cada).

IPL 2025: Kolkata Knight Riders completos

22 de março, sábado – Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru, Primeiro Jogo, Eden Gardens, Kolkata, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local

26 de março, quarta -feira – Rajasthan Royals vs Knight Knight Riders, Sexta partida, bares para o estádio de críquete, Guwahati, 19:30 / 2:00

31 de março, segunda -feira – Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 12ª festa, Wankhede Stadium, Mumbai, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local

3 de abril de Ju – Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, 15ª festa, Eden Gardens, Kolkata, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local

6 de abril, Sun – Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants, 19th Party, Eden Gardens, Kolkata, 15:30 IST / 10:00 GMT / 17:30

11 de abril, sexta -feira – Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, 25ª festa, MA Chidambaram Stadium, Chennai, 19:30 IST / 21:00 GMT / 07:30 Local

15 de abril de terça -feira – Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, 31º jogo, Maharaja Yadavindra Singh Cricket Stadium International, Mullanpur, Chandigarh, 19:30 IST / 2:00

21 de abril, segunda -feira – Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans, 39ª festa, Eden Gardens, Kolkata, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local

26 de abril, sábado – Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, 44º jogo, Eden Gardens, Kolkata, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local

29 de abril, terça -feira – Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 48ª festa, Arun Jaitley Stadium, Delhi, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local

4 de maio, Sun – Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, 53ª festa, Eden Gardens, Kolkata, 15:30 IST / 10:00

7 de maio, quarta -feira – Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 57ª festa, Eden Gardens, Kolkata, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30

10 de maio, Sáb – Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 60ª festa, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30

17 de maio, sábado – Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 68ª partida, M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local Local Local Local

