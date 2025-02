Callum Smith vs. Resultados de luta de Joshua Buatsi: as pontuações dos veteranos britânicos estão se incomodando na batalha técnica

Há um nível óbvio de hipérbole ao chamar qualquer cartão de luta “The Card of the Century”, como Turki Alalshikh fez com o evento de sábado liderado pela revanche entre o campeão indiscutível de Weight Artur, semi -marcado, e o Dmitry Bivol (ainda está aqui) . Para um cartão manter esse rótulo, a ação no ringue deve ser tão boa quanto é anunciada. Callum Smith e Joshua Buatsi mantiveram sua parte do tratamento quando entraram em guerra por 12 rodadas antes de Smith ser visto por decisão unânime.

Ambos os homens estavam contentes em parar e mudar ótimas fotos do sino de abertura, mas foi Smith quem fez o melhor trabalho durante a maior parte da primeira metade da luta. Smith concentrou grande parte desse ataque inicial ao corpo de Buatsi, buscando usar o lutador de Gana.

Um gancho esquerdo do corpo teve Buatsi ferido seriamente na rodada 5 e uma mão direita para o corpo mais tarde teve Buatsi cometido e sentindo a dor nos dois lados do corpo.

As coisas pioraram para Buatsi em Ronda 6, quando Smith manteve a pressão e usou o trabalho de seu corpo para abrir a cabeça de Buatsi. Buatsi ficou impressionante ao lado do ringue quando Smith baixou seu arsenal. Apesar do ataque total, Buatsi nunca bateu na tela e até fechou a rodada com um gancho enorme que parecia danificar Smith.

Smith parecia ter esgotado grande parte de seu tanque de gasolina em seu ataque na sexta rodada e Buatsi poderia aumentar seu ataque, colocando em risco Smith várias vezes durante a segunda metade da luta com seus próprios ataques ao corpo e na cabeça.

No final das 12 rodadas, parecia que as mesas de pontuação poderiam justificar-se em qualquer direção, mas foi Smith quem levou as três cartas oficiais para pontuações de 115-113, 116-112 e um absurdo 119-110.

Com a vitória, Smith está na mistura na parte superior da divisão de peso semi -marcada, juntamente com nomes como Becterbiev, Bivol e David Benavidez.