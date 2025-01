Cam Ward Bond: “vogliono essere la selezione del bozza n. 1” all’interno di Shedeur Sanders “

La spazzatura tra Denton, Texas – Shedur Sanders e Cam Ward sono andati presto.

Riscaldandosi prima della loro formazione presso la Southern Methodist University questo mese, hanno discusso di chi ha avuto un tempo di linea di 40 yard più veloce. Quindi Sanders ha scherzato sulla qualità del calcio lanciato da Ward a Miami.

In precedenza, avevano discusso di quella che era una vera possibilità di “generazione”.

“Lascia che un’altra parola ti descriva, fratello,” disse Sanders nell’interazione prigioniero Da Media ben fuori, guidato da Deion Sanders Jr., il fratello maggiore di Stedeur.

“No,” Ward tornò indietro, “(esso) una parola che mi descrive.”

Sanders si arrese … un po ‘.

“Generazioni”, ammise Sanders. “Sono leggendario. ”

Ma nessun reparto è stato fatto.

“È fantastico”, ha detto. “Puoi essere leggendario. Il leggendario viene rubato da loro … Le generazioni sono una volta ogni 100 anni.”

Tutto questo avanti e indietro – e questi due non avevano nemmeno iniziato a lanciare.

“È genuino”, scegli Darrell Colbert Jr., il fondatore di QB Athletics, che allena entrambi i quartieristi, ha detto a Fox Sports sulla relazione tra Sanders e Ward. “Non è solo perché le telecamere sono sparite. È un ambiente casuale, ma è un ambiente competitivo.”

Banter offre una sbirciatina in una stretta relazione che condividono – uniche, in quanto sono unanimi nella NFL del 2025. È possibile che siano i primi due giocatori selezionati.

Due anni dopo, nello stato di Jackson, Sanders ha giocato la sua ultima due stagione universitaria in Colorado, dove è arrivato per primo in FBS nel 2024 (74,0%). È elogiato per la sua precisione e tempistica. Nel frattempo, Ward ha guidato la nazione nei punti di contatto a Miami (39), dove ha trascorso i suoi vecchi vecchi vecchi anni per due anni nello stato di Washington e una parola incarnata all’università. È noto per la sua capacità di suonare il ko-hood e lancia fuori dal substrato.

Il loro stile di gioco è diverso come la loro personalità.

“(Ward è) più tranquillo, ma intorno ai suoi amici, intorno alla sua famiglia puoi vedere quel lato giocoso”, ha spiegato Colbert. “Penso che lo faccia intenzionalmente perché vuole che tutti vedano che quando non è con la famiglia o gli amici, è tutto per gli affari. (Ha) mentalità killer sul campo.

“E Shedeur è uno shedeur, il personaggio principale per quello che è e per chi era suo padre. È il figlio di suo padre.”

Colbert ha lavorato con entrambi per quasi quattro anni – nella capacità formale di Sanders dal 2019, quando era ancora al liceo, mentre Ward è arrivato alla foto dopo la sua stagione nella parola di incarnazione nel 2021. Sanders e Ward non avevano incontrato prima che iniziassero ad allenarsi insieme.

“Completamente diverso … ma rifiuta bene insieme perché quei ragazzi vogliono la stessa cosa”, ha detto Colbert. “Vogliono essere la scelta del n. 1 nella bozza. Lavorano sodo. Vogliono guarire e vogliono vederci per guarire.”

Il loro lavoro congiunto con Colbert è arrivato negli anni in momenti diversi: per le vacanze di primavera, i preparativi per il campo autunnale, l’estate e immediatamente dopo la stagione. Il difensore della cugina della Virginia Tech di Ward, Kyron Droni è stato spesso il loro terzo partner di allenamento.

L’attenzione di Sanders e Ward ai dettagli nella pratica e la loro adozione di punti di insegnamento è in parte per garantire che gli altri non abbiano munizioni nei loro discorsi spazzatura.

Non è mai silenzioso quando sono sul campo insieme, secondo Colbert.

“Se dico (a Ward)”, ha colpito (il ricevitore) al petto “e colpisce il lato sinistro di PEC e Shedeur lo picchia sul suo petto, gli fa sentire parlare”, ha detto Colbert. “A volte – Cam racconta (Stedeur) a riguardo. Senti qualcosa ogni volta … è sempre lo stesso flusso ogni volta.”

I punti salienti di Stedeur Sanders 2024 Colorado

Tuttavia, la loro relazione è molto più che divertirsi.

Durante la loro carriera universitaria, si sono chiesti come la loro squadra ha attaccato la copertura dell’uomo. Hanno discusso di ciò che ha funzionato meglio per alcuni concetti di bypass. Le loro squadre hanno preso elementi reciprocamente il playbook. Si sono anche scambiati note da DOS e vietati contro gli avversari ordinari.

“Molte persone dei media cercano sempre di scavarci l’uno contro l’altro”, ha detto Sanders sabato nell’East-West-West-Pyhkököga. “Siamo una famiglia e siamo amici alla fine della giornata prima che ci siano successe tutte queste cose.”

Qual è il soffitto NFL del rione cam?

Colbert vede quanto il panorama del difensore sia cambiato tra le università negli ultimi anni. Guarda il percorso che Sanders e Ward hanno percorso – guadagnando il massimo successo attraverso diverse scuole – rimanendo fedeli al loro vero piano per coloro che sono dietro di loro.

“Penso che sia il meglio che puoi uscire da chiunque, specialmente quando chiedi agli amici di entrare ed essere il tuo difensore del franchising perché fai così tante ricerche per scoprire chi sono”, ha detto Colbert. “Ed è esattamente ciò che ha fatto attrarre le persone in primo luogo. Allora perché … cambia chi sono? … camminano per la propria passeggiata.”

Dopo l’esercizio di SMU, le battute non si sono fermate tra Sanders e Ward.

“Hai n. 2”, ha iniziato Ward, “fa solo decidere che vuoi sempre essere il n. 2.

“Mi hanno dato il numero 1”, esclamò il suo numero di maglia nello stato di Miami e Washington. “Non lo sto chiedendo. È una cosa folle.”

Sanders ha sparato indietro.

“Quindi le cose ti prendono?”

Ben Arthur è un giornalista della Fox Sports NFL. In precedenza ha lavorato sulla rete Tennessea/USA Today dove si trovava Titani Vinci uno scrittore per un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks Per Seattlepi.com, tre stagioni (2018-20) prima di trasferirsi nel Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter @Banyarthur .

