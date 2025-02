Cam Ward ha un messaggio alle squadre NFL: “Se non mi tiri, è colpa tua”

Sebbene Cam Ward non abbia deciso se lancia la combinazione NFL la prossima settimana, il difensore sa come risponderà agli scout o allo staff della squadra che gli chiede se si fermerà sulla squadra di Miami Hurricanes perché non durerà l’ultima partita con loro.

“Okay, mi attirerai o non lo sei”, ha detto Ward lunedì sera prima di ottenere il premio Davey O’Brien come miglior difensore universitario del paese. “Se non mi tiri, è colpa tua. Devi ricordare che sei la stessa squadra di cui hai bisogno per giocarmi per il resto della mia carriera e me lo ricordo.”

Reparto spruzzato Critica online Dopo non ha suonato 42-41 perdite dell’uragano per Iowa nella ciotola pop-croce a dicembre. Ha rotto la carriera della divisione I NCAA dalle emissioni del touch prima dell’intervallo.

Il primo giocatore della NFL di aprile, che potrebbe essere il primo giocatore, ha dichiarato che la decisione di non giocare nella seconda metà di quella ciotola della ciotola lui e l’intero staff tecnico sono state predeterminate.

“Penso solo che abbiamo ottenuto tutti ciò di cui avevamo bisogno. Hanno visto le cose che pensavano che dovessero lavorare … in questa stagione in arrivo. E sapevano anche quello che avevo sulla linea”, ha detto Ward. ” Facciamo il meglio per il programma e per me stesso. Voglio dire, è stata una decisione difficile, soprattutto quando sai, alcuni dei ragazzi della nostra squadra non hanno giocato che penso che avresti dovuto giocare. Era anche, sai, quei ragazzi pensavano al loro futuro nello stesso modo in cui pensavo il mio. “

L’allenatore di Miami Mario Cristobal ha difeso Ward e il mese scorso ha chiesto accuse di lui, che termina la “storia sbagliata” della squadra.

“Se potessi farlo di nuovo, lo farei allo stesso modo”, ha detto Ward lunedì, anche se in seguito ha aggiunto, “Vorrei che avremmo potuto decidere la partita. Se avessimo vinto la partita, non vorrebbero per dire qualsiasi cosa.

Nei suoi primi tre TD in una ciotola pop-crostate, quando ha lanciato 190 yard per spingere Miami al 31-28 metà, Ward ha battuto il record di Division I-FBS e FCS con 156 Touch, uno in più del Case Keenum di Houston (2007- 11). Miami ha usato Emory Williams con un difensore nella seconda metà e da allora ha aumentato il trasferimento dell’ex difensore georgiano Carson Beck.

Ward ha concluso la sua carriera universitaria con 158 punti di contatto e la sua 18.189 Incarnazione del cantiere navale-6.908, 6.968 nello stato di Washington e nel terzo della storia di 4.313 a Miami dietro solo Case Kieenum e Dillon Gabriel. Durante la sua stagione solitaria, Ward ha stabilito un record scolastico di una stagione per il cantiere, il supplemento (305), le emissioni di touch (39) e la laurea, la carriera e la carriera, 67,2%.

In termini di combinazione futura, Ward ha affermato di non aver escogitato un piano per quello che avrebbe fatto la prossima settimana a Indianapolis, nell’Indiana. Ha in programma di lanciare Miami in una giornata professionale, che si svolgerà il 27 febbraio marzo.

La cerimonia del premio O’Brien ha avuto luogo circa tre settimane dopo che Ward ha approvato il premio Manning. Seguiva Jayden Daniels, vincitore dello Heisman Trophy del 2023, che ha anche vinto entrambi i premi per il difensore prima di essere una seconda bozza complessiva dell’anno scorso e poi ha portato i comandanti di Washington al campionato NFC.

“Per vederlo”, disse Ward, “motiva non solo me stesso, ma anche tutti gli altri difensori”.

Reporting Associated Press.

