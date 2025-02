Cam Ward nei team NFL che potrebbero non progettarlo – “Ricorderò”

FORT WORTH, Texas – Mentre Cam Ward non ha deciso di combinare la NFL la prossima settimana, il quarterback sa come rispondere a qualsiasi scout o personale di squadra per chiedergli se si è fermato su Miami Hurricanes non finendo la sua ultima partita con la squadra.

“Okay, o mi progetterai o non lo sei”, ha detto Ward lunedì sera prima che gli venisse assegnato il premio Davey O’Brien come quarterback dell’Università. “Se non mi crei, è colpa tua. Devi ricordare che sei la stessa squadra che deve giocarci per il resto della mia carriera, e me lo ricordo.”

Ward era doccia con critiche online, suggerendo che a dicembre non giocava a uragani dopo non aver giocato la seconda metà della ciotola 42-41 pop-astelloni nel dicembre. Prima della metà del tempo, la divisione NCAA ha battuto il record per i passaggi della carriera.

Il quarterback, che potrebbe essere il primo giocatore selezionato nella bozza della NFL ad aprile, ha dichiarato che la decisione di non giocare nella seconda metà di questo gioco è stata impostata e lo staff di coaching.

“Penso solo che tutti abbiamo ottenuto ciò di cui avevamo bisogno. Hanno visto cose su cui pensano di dover lavorare … per questa stagione. E sapevano anche, sai cosa avevo sulla linea “, ha detto Ward. “Riteniamo che stiamo facendo ciò che è meglio per il programma e per me. , Sai, quei ragazzi hanno pensato al loro futuro nello stesso modo in cui pensavo al mio. “

L’allenatore Miami Mario Cristobal ha difeso Ward. Il mese scorso ha chiamato l’accusa della partenza del reparto nella squadra “falsa narrativa”.

“Se lo facessi di nuovo, lo farei allo stesso modo”, ha detto Ward lunedì, anche se in seguito ha aggiunto, “Vorrei poter terminare il gioco. Se abbiamo vinto il gioco, no. Non ha detto nulla.

Con il primo dei suoi tre passaggi di touch nella ciotola pop-crontai, durante i quali ha lanciato 190 yard per spingere Miami al 31-28 a metà tempo, Ward ha fissato gli I-FBS e FCS-record su 156 atterraggi, tocca, uno, uno tocca, uno Più di Houstonv Case Keenum (2007-11). Miami ha usato Emora Williams nel quarterback nella seconda metà. Da allora, gli uragani hanno aggiunto l’ex quarterback della Georgia Carson Beck come trasferimento.

Ward ha terminato la sua carriera universitaria 158 TDS e i suoi 18.189 yard di passaggio – 6 908 nella parola di incarnazione, 6.968 a Washington e 4.313 a Miami – è la terza nella storia della NCAA, solo per Keenum e Dillon Gabriel. Nella sua stagione solitaria con Miami, Ward ha stabilito un record per una scuola unica per yard, completamento (305), passaggi touchdown (39) e il tasso di completamento per la stagione e per una carriera, al 67,2%.

Per quanto riguarda l’imminente combinazione, Ward ha dichiarato di non aver escogitato il piano di cosa avrebbe fatto la prossima settimana a Indianapolis. Prevede di lanciare da Miami per giorno.

La cerimonia dei premi Davey O’Brien è arrivata circa tre settimane dopo la ricevuta di Ward Premio Manning. Ha visto Jayden Daniels, il vincitore di Heisman Trophy 2023, che ha anche vinto entrambi questi premi da quarterback rispetto alla selezione n. 2 dell’anno scorso e poi ha portato il comandante di Washington al campionato NFC.

“Per vedere come ha successo”, ha detto Ward a proposito di Daniels, “è motivato non solo per se stesso ma anche per tutti gli altri quarterback”.