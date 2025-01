Campeão do WWE Grand Slam: lista explicada e completa

Toda superestrela sonha em completar esta festa correndo.

Os lutadores da WWE simplesmente não querem ser apenas campeões mundiais, mas também campeões do Grand Slam. Agora, a questão é: o que é um campeão do WWE Grand Slam? O WWE Grand Slam Championship, embora não seja um título simples em si, transcende as fronteiras do ouro e do couro. Ele resume o auge do sucesso, um reconhecimento icônico do impacto inabalável de um lutador e de conquistas notáveis ​​dentro da grandeza do panteão da WWE.

É um testemunho transcendente da capacidade de um lutador profissional de conquistar várias divisões, superar obstáculos intransponíveis e gravar seu nome nos anais da grandeza.

O WWE Grand Slam Championship representa a maior conquista do wrestling profissional. Um lutador é obrigado a ganhar os títulos principais de simples, títulos secundários de simples e títulos de tag team. Alcançar esta distinção destaca a versatilidade, habilidade e domínio do lutador sobre diferentes aspectos do esporte.

Apenas um seleto grupo de superestrelas alcançou esse feito, consolidando seu status como lendas na indústria. O WWE Grand Slam Championship serve como uma prova do impacto duradouro e do sucesso de um lutador na WWE.

Elegibilidade para campeões do Grand Slam

Para se tornar um campeão do WWE Grand Slam, um lutador deve conquistar quatro títulos específicos:

Campeonato WWE ou Campeonato Universal

Campeonato Intercontinental

Campeonato dos Estados Unidos

Títulos de equipes de tags

Lista dos campeões do WWE Grand Slam

Na WWE existem 28 campeões de Grand Slam, sendo 23 campeões masculinos e 6 campeões de Grand Slam da divisão feminina. O primeiro campeão do Grand Slam foi ninguém menos que Heartbreak Kid, “Shawn Michaels”. Além disso, Shawn Michaels cunhou o termo “Grand Slam” depois de vencer o Campeonato Europeu em 20 de setembro de 1997.

Campeão do Grand Slam da WWE – Masculino

Kurt ângulo

ótimo show

Booker T.

gaiola cristã

Daniel Bryan também conhecido como Bryan Danielson

Borda

Eddie Guerrero

Jeff Hardy

Chris Jericó

Kane (lutador)

Kofi Kingston

John Layfield

Shawn Michaels

a senhora

Jon Moxley (Dean Ambrose)

Rei Misterioso

Randy Orton

Kevin Owens

Reinados romanos

Seth Rollins

Estilos AJ

Triplo H

Rob Van Dam

encontrar bálor

Campeã do Grand Slam da WWE – Feminino

Asuka

Sasha Banks, também conhecida como Mercedes Mone

bayley

Charlotte Flair

Rhea Ripley

Becky Lynch

A promoção baseada em Stamford introduziu recentemente dois novos títulos: o Campeonato Feminino dos Estados Unidos e o Campeonato Intercontinental Feminino. Porém, ainda não foi esclarecido se os dois títulos contam para se tornar campeão do Grand Slam.

