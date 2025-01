Campeonato AFC 2025: horário de início dos playoffs da NFL, probabilidades e canal de TV para o capítulo mais recente da rivalidade Bills-Chiefs

Apenas duas equipes ainda estão na AFC e em breve se enfrentarão no domingo do campeonato com uma viagem para Super Bowl LIX na linha. No sábado, o time número 1 do Kansas City Chiefs emergiu de sua semana de folga no primeiro turno e derrotou o Houston Texans para avançar na rodada divisional. Um dia depois, o Buffalo Bills conseguiu uma reviravolta em casa contra o Baltimore Ravens para manter a temporada viva. Tudo isso agora resulta em um Campeonato AFC entre dois dos NFL melhores zagueiros: Josh Allen x Patrick Mahomes.

Aqui está uma prévia deste Campeonato AFC e algumas histórias notáveis ​​para ficar de olho.

Probabilidades via consenso SportsLine

Antevisão do Campeonato AFC

Buffalo Bills no Kansas City Chiefs

Data: Domingo, 26 de janeiro | Tempo: 18h30, horário do leste

Localização: Campo GEHA no Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

TV: CBS | Fluxo: Supremo+

Continuar: Aplicativo CBS Sports

Chance: Chefes -1,5, acima/abaixo de 48,5

Os dois clubes se conhecem muito bem e este confronto será o quarto playoff nas últimas cinco temporadas. Até agora, Patrick Mahomes tem sido impenetrável nesta pós-temporada, fazendo 3 a 0 contra Allen e os Bills. Os dois confrontos anteriores foram disputados na rodada divisionária (2023, 2021), mas esses clubes já se enfrentaram no Campeonato AFC antes (2020). Esse jogo resultou em uma vitória de Kansas City por 38-24, onde Mahomes marcou 325 jardas e três touchdowns.

Josh Allen x Patrick Mahomes nos playoffs

ganhar 0 3 Ponto da equipe marcado 84 107 Total de jardas 1.030 1.011 Total de touchdowns/turnovers 01/09 9/0

Embora o confronto direto nos playoffs seja unilateral a favor de Mahomes, Allen tem sido competitivo nesta rivalidade. No geral, cada quarterback tem quatro vitórias em seus oito confrontos (temporada regular e pós-temporada), incluindo uma vitória do Buffalo sobre o Kansas City na semana 11, que deu aos Chiefs sua primeira derrota na temporada.

Cara a cara na carreira de Josh Allen contra Patrick Mahomes

ganhar 4 4 Pontos da equipe marcados 213 211 Total de jardas 2.511 2.439 Total de touchdowns/turnovers 22/05 19/09

Fora dos zagueiros, Travis Kelce será uma figura importante a ser observada neste jogo. Durante o confronto da temporada regular, o tight end estrela era praticamente inexistente, acertando dois de seus quatro alvos em oito jardas na derrota. No entanto, Kelce aparentemente mudou de direção nos últimos dois jogos disputados e chega ao Campeonato AFC depois de registrar sete recepções para 117 jardas e um touchdown contra o Houston. Embora ele não os tenha arrasado contra o Baltimore, a defesa de terceira descida de Buffalo deixa pouco a desejar (7-10 contra Ravens), então se Kelce puder avançar nessa jogada importante, ele deve dar a Kansas City ampla oportunidade de estender as investidas. e pontuação.

Quanto aos Bills, James Cook é um jogador habilidoso que pode fazer sentir sua presença. Ele correu apenas 20 jardas contra o Chiefs na semana 11, mas marcou dois touchdowns na zona vermelha no primeiro tempo. O zagueiro tem sido uma forte opção de corrida para Buffalo junto com Josh Allen, principalmente na zona vermelha (16 touchdowns na temporada regular). Kansas City limitou os oponentes a apenas 4,2 jardas por corrida e 104,4 jardas totais por jogo nesta temporada, então Cook pode enfrentar um truque difícil. No entanto, se ele entrar em um matagal, o ataque de Buffalo pode ser difícil de impedir.

Previsão meteorológica antecipada (via AccuWeather): Nuvens intermitentes e sol são esperados durante todo o dia com máxima de 38 graus, mínima de 22 graus e sensação real de 33 graus. Há também uma chance de 22% de precipitação.