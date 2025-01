Campeonato NFC 2025: Cam Jurgens, do Eagles, ativo contra os comandantes, apesar de uma lesão no joelho

Filadélfia – O centro de partida do Philadelphia Eagles, Cam Jurgens, está ativo para o campeão de domingo da NFC parado Devido a uma lesão nas costas.

Quando os Eagles anunciaram as manchetes, seis lençóis titulares foram anunciados, incluindo Jurgens e Steen. Eles foram anunciados como roupas de cama ofensivas em vez de posições reais.

Jurgens, que havia sido limitado no treino de sexta -feira, participou no início do Warm -Up antes do jogo e trabalhou com o treinador ofensivo dos Eagles, Jeff Stoutland, e realizou alguns exercícios de bloqueio terrestre e entrou no segundo nível.

Com Jurgens oficialmente ativo, resta saber se ele será ou não um iniciante, ou mesmo se ele jogará. Os Eagles têm um plano de contingência sem Jurgens no alinhamento, já que o guarda esquerdo Landon Dickerson se mudará para o centro e Tyler Steen começará como guarda esquerda. Dickerson jogou como centro na Universidade do Alabama, então ele tem experiência lá.

Previsões ousadas dos Jogos do Campeonato da NFL: Bills forçam uma rotação cara de Patrick Mahomes, os WR Eagles queimam o antigo time Garrett Podell

Durante o quente -Up antes do jogo, Dickerson estava no centro e Steen na guarda esquerda. Jurgens era o centro da segunda equipe, ou o centro de emergência se Dickerson Falls.

Se Jurgens não jogar, terá um certo impacto na troca entre o campo e o marechal central e no jogo terrestre. Saquon Barkley ainda não se registrou nesta temporada sem Jurgens, já que Centro e Jalen Hurts fizeram apenas seis peças sem Jurgens, que foi selecionado para seu primeiro Pro Bowl este ano, sua primeira temporada como o aparente herdeiro do futuro membro do salão do Hall do Hall do Fama Jason. Kelce

Os Eagles decidiram não obter um forro ofensivo da equipe de treinos neste fim de semana, um indicador de que Jurgens se vestiria pelo menos no domingo. Os revestimentos ofensivos Nick Gates, Darian Kinnard e Trevor Keegan estão inativos. Oito lençóis ofensivos serão ativos para os Eagles: Jordan Mailata, Dickerson, Jurgens, Mekhi Becton, Lane Johnson, Fred Johnson, Tyler Steen e Brett Toth.