Campeonato NFC de 2025: Jalen Hurts silencia os críticos com desempenho histórico, levando os Eagles ao Super Bowl

FILADÉLFIA – Vencer é a única coisa para Jalen Hurts. Não importa como é feito, desde que o seu time saia com a vitória.

O jogo do campeonato NFC de domingo foi mais doce do que a maioria. Não pelos 55 pontos ou oito touchdowns ofensivos que o Philadelphia Eagles marcou para derrotar o Washington Commanders, nem pelos quatro touchdowns que o Hurts acumulou na vitória dominante.

Hurts ouviu críticas durante toda a temporada sobre a vitória dos Eagles. Seus colegas também fizeram isso.

“Que tal QB1?” disse um animado Jordan Mailata. “Adoro quando as pessoas duvidam dele.”

Os Eagles venceram todos os cinco jogos desta temporada, quando Hurts passou por menos de 150 jardas, dois deles nestes playoffs. Quando Hurts arremessou menos de 200 jardas em um jogo de playoff, os Eagles estavam 4-0. Todas as vitórias do Hurts nos playoffs.

Não foi o que aconteceu no domingo. Hurts completou 20 de 28 passes para 246 jardas com um passe para touchdown e uma classificação de 110,1, com média de 8,8 jardas por tentativa. Ele também correu para três touchdowns na derrota por 55-23, tornando-se o primeiro jogador a NFL histórico de lançamento para touchdown e corrida para três touchdowns em vários jogos de playoff.

A última vez que Hurts conseguiu isso? Super Bowl LVII. O quarterback dos Eagles sempre parece brilhar nos maiores palcos, no entanto, ele tem sido visto mais como um impedimento para o ataque do que como um trunfo.

“Ele joga melhor quando sente que as pessoas duvidam dele”, disse Mailata. “Ele é feito para esses momentos, cara. Todo o seu comportamento. Todo mundo sempre dá importância a ele, sabe, eu gostaria que ele pudesse abrir um sorriso aqui ou ali. Pela sua serenidade, calma e coletividade, ele é capaz de estar no momento. ” . , faça jogadas, certifique-se de que estamos todos na mesma página.

“É por isso que ele joga da maneira que joga nos grandes momentos, quando precisamos dele.”

Os Eagles deixaram claro durante toda a temporada que não se importam com a aparência do ataque, desde que consigam a vitória. Pode ter havido um período na temporada em que eles tentaram proteger Hurts de si mesmo, mas Hurts também jogou futebol essencialmente sem rotatividade desde que os Eagles mudaram seu foco ofensivo durante a semana de folga no início de outubro.

Hurts teve apenas duas reviravoltas desde então em 14 jogos. Os Eagles venceram os últimos 13 jogos em que Hurts foi titular e vice-campeão.

“Acho que precisamos mudar nossa abordagem em tudo isso. Não jogo pelas estatísticas. Não jogo pelos números ou pela aprovação estatística de qualquer outra pessoa”, disse Hurts. “Eu entendo que todos têm uma noção preconcebida de como querem que seja ou como esperam que seja. A vitória e o sucesso são definidos com base naquele indivíduo em particular e em como tudo é relativo à pessoa.

“O objetivo número um é sempre chegar aqui e vencer.”

Embora Hurts não se importe com suas estatísticas, ele tem os números que se traduzem em vitórias. Hurts não virou a bola em três jogos nesta pós-temporada e estabeleceu um NFL recorde de mais jogos consecutivos de pós-temporada sem virada (sete). Ele tem sete touchdowns contra zero interceptações e um passer rating de 105,0 nos playoffs, enquanto o ataque dos Eagles não cometeu turnover.

Os Eagles venceram todos os três jogos dos playoffs com esses números e são um dos dois times que ainda estão em pé em fevereiro.

“Todos vocês veem um pequeno trecho do que vai acontecer no domingo”, disse Lane Johnson. “Durante toda a semana de trabalho ele chega cedo. Ele é um lutador na sala de musculação. O mais importante é que seja digno de elogios.”

Como Hurts ficou assim? Vencer sempre foi o principal, mas quando isso se tornou o principal?

“Perdendo. Nome e perda e você me diz”, disse Hurts. “O fracasso deve ser usado como uma fonte de dor para dar o próximo passo. Sempre há oportunidades de aprendizagem em tudo e é da natureza humana ser motivado pelas deficiências. É simplesmente natural.”

Os especialistas podem não gostar da forma como o Hurts e os Eagles vencem os jogos, mas ainda são um dos últimos times sobreviventes. Hurts se tornará o primeiro quarterback a iniciar vários Super Bowls para a franquia e tem a sétima melhor porcentagem de vitórias (0,697) de qualquer quarterback desde a fusão de 1970.

E Hurts é o oitavo quarterback a chegar ao Super Bowl duas vezes em suas primeiras cinco temporadas. Continue duvidando.

“Não quero que ninguém mais lidere este time além dele. Ele é um vencedor”, disse o técnico dos Eagles, Nick Sirianni. “Ele lida com tantas críticas que me surpreende… Esse cara vence. Ele venceu a vida inteira. Vencer como zagueiro é mais importante do que qualquer estatística que você tenha.

“Ele é um vencedor. Não quero ninguém nos liderando além de Jalen Hurts.”