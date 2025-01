Campeonato SAFF 2025: Datas e formato revelados

A Índia é a atual vencedora do Campeonato SAFF.

O Campeonato SAFF de 2025 inaugurará uma nova era com seu primeiro formato de ida e volta, programado para acontecer de 15 de junho a 25 de julho de 2025.

Esta decisão, aprovada na reunião do Comité Executivo da SAFF (Federação de Futebol do Sul da Ásia), realizada em Katmandu, em 8 de janeiro de 2025, marca um afastamento significativo do formato centralizado tradicional.

No novo sistema de liga, sete equipes competirão no formato round-robin, com cada equipe jogando três jogos em casa e três fora. Esta mudança é inspirada na Copa AFF na região da ASEAN e visa melhorar o envolvimento dos torcedores e dar às equipes a vantagem de jogar em casa.

O secretário-geral Anwarul Huq confirmou que embora sejam feitos esforços para executar o formato de ida e volta, um formato centralizado pode ser considerado se surgirem problemas logísticos. Os direitos de comercialização do campeonato, juntamente com outras competições, foram atribuídos à Sportfive, que os possuirá até 2029.

A Índia, o time de maior sucesso da história, entrará no torneio como atual campeã, tendo conquistado seu nono título em 2023 ao derrotar o Kuwait. O domínio da Índia na região é incomparável, com as Maldivas muito atrás, com apenas dois títulos.

Outros desenvolvimentos importantes

A reunião também abriu caminho para competições adicionais, incluindo o primeiro Campeonato de Clubes SAFF em 2026, juntamente com um torneio de clubes femininos em 2025. Competições juvenis, como o Campeonato SAFF Sub-19 (maio de 2025) e o SAFF Sub-20. O Campeonato Feminino (julho de 2025) também foi anunciado.

Apesar de não estar incluído nas jornadas da FIFA, o renovado Campeonato SAFF 2025 promete intensas rivalidades regionais e uma experiência futebolística eletrizante para os adeptos de todo o Sul da Ásia.

